17. august 2023 han Magazín Ona Dve náhle ÚMRTIA športovkýň otriasli Slovenskom: Mladú fitnesku našla vo vani jej mama Je to len pár dní, čo Slovensko zasiahla tragická správa o smrti známej jogínky Diany Hô Chí. Lenže, prišlo druhé úmrtie fitnes trénerky a vyznávačky zdravej stravy Dajany Dulovcovej.

Dajana Dulovcová mala len 28 rokov… Mladá žena, ktorá celý život zasvätila športu a bola milovníčkou zdravej stravy, náhle zomrela. No, a to si nevie vysvetliť nikto.

Krásna hnedovláska si pritom išla len oddýchnuť a zrelaxovať do svojej vane. Žiaľ, boli to jej posledné chvíle… Obrovské nešťastie ešte znásobuje aj to, že ju bez známok života našla jej mama.

Mama prehovorila

„Ona bola naše slniečko, naša radosť, náš život. Bez nej akoby sa zastavil svet. Dajanka sa veľmi tešila za svojím priateľom, za ktorým mala letieť do Holandska. On tam pracoval a dcéra mala kúpenú letenku na piatok,“ prezradila pre Nový Čas mama Dajany Ivona.

Zdrvená žena opisovala ako sa celú stredu nemohla dcére dovolať.

„Nedvíhala. Myslela som si, že má toho veľa, že nestíha a zavolá. Ona však nevolala, ale neriešili sme to, lebo viem, že občas sa stalo, že deň nezavolala. Keď už však vo štvrtok nezdvíhala, začali sme mať trošku strach,“ hovorí cez slzy.

Spoločne s Dajaninou babkou vyrazili do Prievidze. „Otvorila som dvere a kričala ,Dajanka, kde si‘. Prišli sme s mojou mamou do kúpeľne a bol tam strašný pohľad. Nikdy na to nezabudnem. Dajanka ležala nehybne vo vani,“ plakala nešťastná žena a matka, ktorá prišla o svoje dieťa.

Čo však zapríčinilo smrť mladej fitnesky a osobnej trénerky, zatiaľ nie je známe.

Zdroj: Dnes24.sk