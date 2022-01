Zdroj: TASR/Martin Baumann Europoslanec Uhrík nazval Čaputovú BÁBKOU: Viedol ho k tomu konflikt na Ukrajine! Aktuálna nelichotivá situácia medzi Ruskom a Ukrajinou podnietila k aktivite na sociálnych sieťach aj niektorých slovenských europoslancov. Patrí k nim aj Milan Uhrík. 27. január 2022 han Politika

27. január 2022 han Politika Europoslanec Uhrík nazval Čaputovú BÁBKOU: Viedol ho k tomu konflikt na Ukrajine! Aktuálna nelichotivá situácia medzi Ruskom a Ukrajinou podnietila k aktivite na sociálnych sieťach aj niektorých slovenských europoslancov. Patrí k nim aj Milan Uhrík.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Europoslanec a bývalý člen ĽSNS (Ľudová strana Naše Slovensko), ktorý je aktuálne predseda hnutia Republika, sa postavil na stranu chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča.

Milanovič podľa agentúry HINA vyhlásil, že chorvátska vláda stiahne svojich vojakov zo síl NATO vo východnej Európe v prípade konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Pozerám správy, podľa ktorých NATO – nie samostatný štát, ani Spojené štáty – posilňuje svoju prítomnosť, posiela prieskumné lode. My s tým nemáme nič spoločné a ani nechceme mať, to vám garantujem,“ povedal Milanovič. Dodal, že ak dôjde k eskalácii, vláda v Záhrebe stiahne z regiónu všetkých chorvátskych vojakov.

Išla na koberec

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo chorvátsku veľvyslankyňu v Kyjeve, aby ju informovalo o neprijateľnosti nedávnych vyjadrení chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča na adresu Ukrajiny. Napísala o tom agentúra Ukrinform.

Rezort diplomacie veľvyslankyni Anici Džamičovej tlmočil žiadosť, aby prezident Milanovič verejne vysvetlil svoje vyhlásenia o členstve Ukrajiny v NATO a nevhodnosti pomoci Kyjevu v napätej situácii na hraniciach s Ruskou federáciou.

Čo ešte povedal?

Podľa Milanovičovho názoru vláda na Ukrajine sa na prelome rokov 2013 a 2014 nezmenila demokraticky, ale prevratom, a pre takú krajinu nie je v NATO miesto. Ukrajinu tiež označil za jednu z najviac skorumpovaných krajín sveta.

Ukrajinskí diplomati v rozhovore s chorvátskou veľvyslankyňou zdôraznili, že vyhlásenie Zorana Milanoviča o udalostiach tzv. Revolúcie dôstojnosti „uráža pamiatku Ukrajincov a cudzincov, ktorí položili svoje životy za európsku budúcnosť Ukrajiny“.

Ruské pozadie?

Ministerstvo tiež vyjadrilo hlboké sklamanie z vyjadrení prezidenta Chorvátska o členstve Ukrajiny v NATO a nevhodnosti pomoci Ukrajine na pozadí ruskej agresie. Ministerstvo poukázalo na to, že vzhľadom na trpkú skúsenosť chorvátskeho ľudu s vojnou je tento jeho výrok „v rozpore so všeobecnými ľudskými hodnotami“.

Ruské weby v utorok večer informovali, že Milanovič bol „ako antiukrajinský propagandista“ zaradený do databázy Myrotvorec. Je to ukrajinská webová stránka, ktorá vznikla v roku 2014. Jej správcovia na nej vytvárajú databázu všetkých ľudí, ktorí majú podľa ich názoru protiukrajinské postoje, prejavené vyjadreniami alebo činmi.

Pridal sa Uhrík

Ako sme už uviedli, bývalý kotlebovec sa na základe slov chorvátskeho prezidenta vyjadril na svojom Facebooku, kde ostro vystúpil proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej.

„Chorváti majú prezidenta so správnym názorom. To tá progresívna americká marioneta zo slovenského prezidentského paláca by konala zase presne naopak…“ napísal Uhrík do statusu. Tí, čo nevedia, čo marioneta znamená, tak ide o závesnú bábku z bábkového divadla, či bábku vôbec.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR