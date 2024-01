12. január 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Európska krajina za ZOŠROTOVANIE starého auta zaplatí 14-tisíc eur: Aké sú PODMIENKY? Európska krajina chce podporiť motoristov s nízkym príjmom. Má to však jeden podstatný háčik.

Zdroj: TASR/MV SR

Talianska vláda pripravuje revolučnú novinku, ktorá chce obmeniť vozový park obyvateľov. Do projektu plánuje naliať 930 miliónov eur.

Výmena starých áut

Ako informoval portál topspeed.sk, šrotovné má donútiť ľudí, aby svoje staré benzínové a dieselové autá vymenili za elektromobily.

Niekoľko podmienok

Ľudia by mohli pri zošrotovaní starého auta získať bonus do výšky 13 750 eur. Program by bol určený pre motoristov, ktorých príjem nedosahuje 30-tisíc eur ročne.

Ďalšou podmienkou je, aby auto odovzdané na zošrotovanie malo emisnú normu Euro 2, čiže je staršie ako 20 rokov.

Taliansky vozový park patrí medzi najstaršie v Európe.

Približne 11 miliónov áut tam spĺňa iba emisnú normu Euro 3 alebo nižšiu.

Práve preto chce talianska vláda podporiť rodiny s nižšími príjmami, ktoré boli odkázané na dve desaťročia staré autá. Podiel predaných elektromobilov za rok je v Taliansku nižší ako v iných veľkých európskych krajinách.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Twitter.com/Erik Korsas

Zdroj: Dnes24.sk