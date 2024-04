Dnes o 21:57 ELA Zo zahraničia Európski politici na Putinovej výplatnej páske? Na ZOZNAME sa ocitli Kaliňák aj Uhrík České ministerstvo zahraničných vecí pred pár dňami pridalo na sankčný zoznam spravodajsky sa tváriaci portál Voice of Europe (Hlas Európy) a vplyvné osoby aj z politiky. Škandál za našimi hranicami má presah aj k nám.

Zdroj: TASR

Igor Matovič a Jaroslav Naď zdieľali na sociálnej sieti príspevok ukrajinského politológa Antona Šechovcova. Ten odkazuje na prokremeľskú webovú stránku Hlas Európy, ktorá vraj podporovala európskych politikov.

Šírili ruskú propagandu?

Tí mali za cieľ šíriť ruskú propagandu a ovplyvniť tak voľby do Európskeho parlamentu, informuje Politico.

„Česká kontrarozviedka a medzinárodní investigatívni novinári zistili, koho podporujú Rusi z európskych politikov ako svoje poslušné kone,“ zverejnil v statuse bývalý minister obrany Naď.

Na zozname sa ocitli aj štyria slovenskí politici – Ján Čarnogurský (KDH), Erik Kaliňák (Smer-SD), Miroslav Radačovský (SNS) a Milan Uhrík (Republika).

Igor Matovič menovanú štvoricu politikov označil za vlastizradcov. „Už pred rokom som na základe informácií, ktoré som dostal ako minister obrany, informoval o rôznych neprijateľných prepojeniach predstaviteľov súčasných vládnych strán s Ruskou federáciou. Vtedy som bol spochybňovaný aj rôznymi súčasnými opozičnými politikmi či dokonca niektorými médiami,“ uviedol exkluzívne pre Startitup Jaroslav Naď.

Denník SME informoval, že česká tajná služba odkryla Ruskom organizovanú sieť, do ktorej spadli aj niektorí slovenskí politici. Moskva sa vraj snaží cez spomínaný web už od vlaňajška ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu. Tí, ktorí pre web hovorili, mali dokonca dostávať zaplatené. Rozhovor na serveri poskytla aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Uhrík to odmieta

Ako informujú Aktuality.sk, Milan Uhrík odmietol, že by za toto vystúpenie zobral peniaze. „Idú eurovoľby. Celé to vnímam ako súčasť diskreditačnej kampane zameranej proti európskym politikom, ktorí odmietajú vojnu a volajú po mierových rokovaniach na Ukrajine,“ povedal.

Popiera aj to, že by bol súčasťou ruskej siete na ovplyvňovanie verejnej mienky v EÚ. „To, že nejaké údajne proruské médium zverejní so mnou rozhovor na Youtube, je znak ruského vplyvu? Smiešne. Bežne dávam rozhovory aj pre agentúru Sputnik či denník Izvestija a mienim tak robiť aj naďalej. Lebo jednou z povinností politika je komunikovať s médiami a verejnosťou,“ do­dal.

Kaliňák sa na vlastníctvo nepýtal

Erik Kaliňák pre denník Sme uviedol, že rozhovor vznikol na česko-slovenskom večeri diplomacie, kam bol pozvaný, a v jeho priebehu ho isté médium oslovilo na rozhovor.

„Nejako špeciálne som sa ani nepýtal. Ani na vlastnícku štruktúru,“ povedal Kaliňák. Popiera, že by mu za to ponúkli peniaze či ďalšiu formu spolupráce.

Putinova propagandistická šachovnica

O údajnom platení politikov Ruskom prehovorili aj belgický premiér Alexander De Croo či podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová.

„Potvrdzuje sa to, čo sme tušili. Kremeľ využíva pochybné výstupy, ktoré predstierajú, že sú médiá, a využívali peniaze na nákup skrytého vplyvu,“ povedala Jourová.

„Nemôžeme si dovoliť byť o krok za Putinom a jeho propagandistickou armádou na šachovnici… Musíme mať neustále na pamäti, že dezinformácie a cudzie zasahovanie použije ako zbraň na rozdelenie Európy,“ dodala.

Hlas Európy

Česká vláda minulý týždeň v stredu sankcionovala spravodajskú stránku s názvom Hlas Európy. Tá vraj bola sprostredkovateľom ruskej propagandy v Českej republike.

Ministerstvo zahraničných vecí sankcionovalo ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka, ktorý je spojencom Vladimira Putina a sprostredkovateľom Hlasu Európy, ako aj politika Arťoma Marčevskyja.

„Zasiahli sme proruskú sieť, ktorá sa snažila v Česku rozvinúť vplyvovú operáciu s vážnymi dôsledkami pre bezpečnosť Českej republiky a Európskej únie,“ uviedol český premiér Petr Fiala na sociálnej sieti X.

Upozornil, že činnosť skupiny siahala za hranice Česka a pôsobila aj v Európskom parlamente. Podľa českej diplomacie bolo jej cieľom narušovať územnú celistvosť, suverenitu a slobodu Ukrajiny.

Spravodajská stránka mala aj youtubový kanál, na ktorom prezentovali názory pravicových euroskeptických strán. Tie šírili propagandistické názory o kolapse Európskej únie, vojne na Ukrajine alebo sa snažili porušiť Zelenú dohodu. Na stránke sa prezentovali zákonodarcovia EÚ. Podľa portálu však neexistuje žiadny náznak, že by boli prijali akúkoľvek hotovosť.

Zdroj: Dnes24.sk