Facebook zasiahol nepríjemný PROBLÉM: Do TRÁPNEJ situácie mohol dostať aj vás!

Najväčšia sociálna sieť na svete nedávno riešila poriadne nepríjemný problém. V závere uplynulého týždňa sa aj vám mohlo stať, že ste niekomu odoslali žiadosť o priateľstvo a ani ste o tom nevedeli.

Na chybu ako prvý upozornil novinár Oliver Cagg. Ten na Twitter nahral video, ktoré zachytáva obrazovku aplikácie sociálnej siete.

V prípade, že ste si otvorili profil iného používateľa, aplikácia okamžite sama odoslala žiadosť o priateľstvo. Stačilo si len zobraziť cudzí profil a žiadosť bola automaticky odoslaná.

Nepríjemná chyba mohla dostať do trápnej situácie množstvo ľudí po celom svete. Predstavte si, že ste napríklad chceli nakuknúť na profil bývalého partnera. V sekunde od vás dostal žiadosť o priateľstvo bez toho, aby ste si to želali.

Problém sa týkal výlučne mobilnej aplikácie Facebook. Vo webovom rozhraní sa chyba vyskytovať nemala.

Podľa portálu wccftech.com chybu spôsobila nedávna aktualizácia aplikácie. „Podarilo sa nám to (neželané odosielanie žiadostí o priateľstvo, pozn. redakcie) zastaviť a ospravedlňujeme sa za všetky nepríjemnosti, ktoré to mohlo spôsobiť,“ povedal pre portál hovorca spoločnosti Meta.

Foto: ilustračné

umm... you might want to avoid clicking on user profiles on Facebook for a bit. it's auto-sending friend requests. pic.twitter.com/ettkXhvXV1