3. máj 2023 Technológie Na elektromobily môžu doplatiť VŠETCI: Hrozí BRUTÁLNE zvýšenie cien poistenia?! Zdá sa, že elektromobily, s ich zvyšujúcim sa podielom na trhu, môžu mať na svedomí nepríjemný trend. Hrozí, že povinné poistenie všetkých áut raketovo stúpne.

Elektromobilita so sebou nesie množstvo výhod. Rovnako však odborníci po celom svete upozorňujú aj na možné problémy. Jedným z nich môže byť aj výrazné zvýšenie cien poistného, ktoré môže postihnúť všetkých motoristov, bez rozdielu. Upozornil na to portál The Brussels Times.

Výrazný rast cien poistenia

Odborníci podľa portálu predpokladajú, že vzhľadom na to, že elektrické autá už o niekoľko rokov ovládnu automobilový trh, cena poistenia vozidiel stúpne do roku 2030 v priemere až 2,1-násobne. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovala poradenská spoločnosť Campgemini.

Extrémne náklady na opravu

Jedným z hlavných dôvodov má byť vysoká cena nákladov na opravu elektromobilu. Práve tej sa obávajú poisťovne. I keď sa elektrické autá zdajú spoľahlivejšie a opravy potrebujú menej často, keď už dôjde k poruche, náklady na opravu sú často astronomické.

Podľa štúdie sú náklady na opravu elektromobilu o 53% vyššie ako je to v prípade auta so spaľovacím motorom. Rastúci počet elektromobilov spôsobil rozruch na trhu s poistením. Podľa špecialistu na poistenie Jana Verlindena čoraz viac výrobcov ponúka svoje vlastné poistky, pričom vlastné poistenie už majú tri štvrtiny európskych výrobcov elektromobilov.

Pre automobilky je to výhodné, nakoľko majú dostupné všetky údaje o vodičovi (zrýchlenie, spotreba, nehodovosť, spôsob prejazdu zákrutami a pod.) a môžu tak ponúknuť poistenie na mieru na základe vodičovho správania.

Nové výzvy

Podľa štúdie sa až 75 % poisťovní obáva novej konkurencie a odlivu klientov. Dôležité tak bude, aby sa priblížili automobilkám a uzatvorili s nimi partnerstvá. Poisťovne zároveň budú musieť upraviť spôsob, ako posudzujú riziko. ”Napríklad bude nutné vziať do úvahy aj problém pirátstva,” povedal Verlinden s tým, že súčasťou poistenia bude musieť byť aj zložka kybernetickej ochrany.

A pred poisťovňami už dnes stojí ďalší problém. Zvážiť budú musieť aj otázku zodpovednosti v prípade nehody autonómneho auta. Bude vinníkom vodič, automobilka alebo výrobca softvéru?

