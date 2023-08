FAMÓZNA Nela očarila Ameriku: V prvom zápase v zámorí šupla Lopušanová ŠTYRI góly!

Netreba zabúdať, že talentovaná Slovenka má len 15 rokov! Pred pár dňami Nela odcestovala do zámoria, kde sa pripojila k dievčenskému tímu BK Selects Girls. Netrvalo dlho a mladučká hráčka nastúpila na premiérový duel. No, a ten jej vyšiel fantasticky.

„Tak toto dievča rozpáli hokej v USA,“ oduševnene napísal známy hokejový portál Hockey News Hub na Twitter.

Teraz už azda nikto nepochybuje o tom, že mladá Slovenka urobí v hokeji poriadnu kariéru.

This girl is gonna set US hockey on fire. 🔥



🇸🇰 #88 Nela Lopušanová fitting in just fine with @BKSelectsGirls



Look at this beauty coming off the bench. @JLopusan



1st preseason game: 4G 1A 👊



🎥 LiveBarn pic.twitter.com/EECgGdFWES