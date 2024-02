5. február 2024 ELA Správy Zo Slovenska Premiér chce ministrom ZVÝŠIŤ platy: Podávajú vysoké VÝKONY a jedna vec sa mu zdá NEFÉR Platy členov vlády zrejme tento rok porastú. Naznačil to vo videu na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD).

Zdroj: TASR/František Iván

Premiér Robert Fico sa cez víkend znova prihlásil svojím videom s podtitulom „Čo sa nezmestilo na tlačovú besedu“. Uviedol v ňom, že čoskoro príde na pretras téma odmeňovania ministrov.

Robert Fico považuje za nefér, aby radový poslanec NR SR bez právnej a ekonomickej zodpovednosti mal podstatne vyššie odmeňovanie ako člen vlády.

Vyššie odmeny ako ministri majú podľa neho aj viacerí úradníci ministerstiev. Téma rezonovala aj v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Vysoké výkony

„Poviem to veľmi otvorene. Som pripravený riešiť aj neprijateľný stav, kedy osobne žiadam od členov vlády vysoké výkony, prijímanie vážnych rozhodnutí s osobnou zodpovednosťou, časté návštevy regiónov, kde si hradia všetky svoje výdavky. A na druhej strane máme rešpektovať skutočnosť, že radový poslanec NR SR bez právnej a ekonomickej zodpovednosti má podstatne vyššie odmeňovanie ako člen vlády,“ uviedol Fico.

„Zmrazili platy učiteľom a všetkým zamestnancom štátnej správy, ale Robert Fico hovorí, že si chcú nadeliť a páni ministri nemajú dosť veľké platy. Nech sa páči, je vo vašich rukách a môžete zmraziť platy poslancom. My keď sme boli ministri, tak sme mali takisto nižšie platy ako vy pán Taraba,“ reagovala v relácii O 5 minút 12 poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Pročko má viac ako minister

„Pán Fico, pokiaľ viem, povedal, že je absurdné, že tu pani Remišová ako poslankyňa alebo pán Pročko majú vyššie platy ako ministri. To znamená, že sú dve možnosti. Buď pani Remišová pôjde dole s platom, alebo pôjdu vyššie platy ministrom,“ vyhlásil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS).

Zdôraznil, že on nepotrebuje, aby sa mu zvyšoval plat. No dodal, že ministri by mali mať oproti poslancom 1,5-násobne vyšší plat. Ministri aktuálne zarábajú približne 5 a pol tisíc eur, mimobratislavský poslanec má o tisícku viac.

ČO SA NEZMESTILO NA TLAČOVKU XXIII Program opozície je veľmi úbohý- škodiť Slovensku. Naša odpoveď musí byť dôsledná a rázna. Posted by Robert Fico on Saturday, February 3, 2024

