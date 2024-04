Dnes o 13:27 Politika Fico PREKVAPIL: Pre Slovensko by bolo NAJLEPŠIE, keby bol Danko predsedom parlamentu! Pre Slovensko by bolo podľa Fica najlepšie, keby bol Danko šéfom NR SR.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa stal predsedom Národnej rady (NR) SR šéf SNS Andrej Danko.

Spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) by takáto „trojička“ poukazovala na stabilitu vládnej koalície.

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal Fico. Plne však rešpektuje, že post patrí podľa platnej koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Preto hovorí o potrebe dohody. Téme nového predsedu NR SR sa koalícia podľa jeho slov bude venovať až o niekoľko týždňov až mesiacov.

Tri Svätoplukove prúty?

„Absolútne najlepším riešením pre Slovensko by bolo, keby vo vládnej koalícii vznikla dohoda, aby bol prezidentom už zvolený Peter Pellegrini, predsedom vlády by bol Robert Fico a predsedom parlamentu by bol Andrej Danko. Toto by bolo pre vládnu koalíciu to najlepšie, to by boli tie tri Svätoplukove prúty, ktoré by potom fungovali,“ vyhlásil premiér.

Ukázala by sa podľa neho mimoriadna stabilita koalície. Takáto „trojička“ by podľa neho pomohla garantovať aj stabilitu Slovenska a „veľmi dynamické“ plnenie programového vyhlásenia vlády.

Dočasné riešenie

Fico to označil za svoj politický názor. Zotrvanie podpredsedu NR SR Petra Žigu na poste vedenia parlamentu považujú v koalícii za dočasné riešenie. Na koaličnej rade sa dohodli na postupe na najbližšej schôdzi NR SR, kde bude veľa dôležitých zákonov. Preto sa majú postu šéfa NR SR venovať až neskôr.

„Potrebujeme teraz schváliť dôležité zákony, potrebujeme sa pripraviť na júnové voľby a potom sa môžeme o tejto téme baviť. Musí vzniknúť dohoda vládnej koalície,“ povedal s tým, že bez dohody vládnej koalície by „trojička“ bola iba sen.

Premiér si myslí, že rozhodujúcim momentom pre víťazstvo Pellegriniho v prezidentských voľbách bolo stretnutie koaličných lídrov, ktorí ho vo voľbe podporili. Víťazstvu Pellegriniho podľa Fica výrazne pomohla vládna koalícia.

Čo na to Hlas?

Strana Hlas-SD nezdieľa názor premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na obsadenie funkcie predsedu Národnej rady (NR) SR. Hlas-SD pripomína, že koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá vychádza z pomerov po parlamentných voľbách. Po prezidentských voľbách sa podľa Hlasu-SD tieto pomery nezmenili. Fico povedal, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predsedom NR SR šéf SNS Andrej Danko.

„Vládna koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá stanovuje rozdelenie zodpovednosti vládnych strán vrátane pozície premiéra,“ uviedlo tlačové oddelenie Hlasu-SD. Zmluva podľa strany vychádza z pomerov v Národnej rade SR po parlamentných voľbách a tieto pomery sa po prezidentských voľbách nijakým spôsobom nezmenili. Hlas-SD zdôraznil, že voľba prezidenta nebola súčasťou koaličnej zmluvy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR