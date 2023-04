Zdroj: www.baesystems.com Firma prijme DESIATKY ľudí: V slovenskej obci sa budú podieľať na výrobe bojového vozidla Belušská strojárska firma KOVAL SYSTEMS sa bude podieľať na výrobe švédskeho bojového vozidla CV90. Dnes o 11:53 han Rôzne

Dnes o 11:53 han Rôzne Firma prijme DESIATKY ľudí: V slovenskej obci sa budú podieľať na výrobe bojového vozidla Belušská strojárska firma KOVAL SYSTEMS sa bude podieľať na výrobe švédskeho bojového vozidla CV90.

V súvislosti s kontraktom postaví novú halu, prijať plánuje ďalších približne 60 ľudí. Investíciu odhadla na desať miliónov eur. Kontrakt podpísali v stredu zástupcovia slovenskej firmy so švédskou spoločnosťou BAE Systems Hägglunds.

Firma z Beluše sa bude venovať výrobe a kompletnej montáži veže a výrobe komponentov časti vozidiel.

„Nie je to len o výrobe, je to o prevoze technológií, know-how, rozšírení personálu, získaní nových kvalifikovaných ľudí, nových zručností,“ skonštatoval obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Michálek.

Belušská strojárska firma je v poradí druhou slovenskou spoločnosťou, s ktorou švédsky výrobca podpísal kontrakt. Ďalšie zmluvy so slovenskými partnermi plánuje podpísať v tomto i budúcom roku. Celkovo by sa na výrobe vozidla malo podieľať približne 30 až 40 slovenských spoločností.

„Objektívnym záujmom pre mňa je dodať vozidlo CV90 pre Ozbrojené sily (OS) SR. V súčasnej situácii (v nadväznosti na vojnu na Ukrajine, pozn. TASR) vidím stúpajúce požiadavky na dopyt po takýchto produktoch, ako je CV90,“ spomenul generálny riaditeľ BAE Systems Tommy Gustafsson-Rask.

Nová hala

Generálny riaditeľ KOVAL SYSTEMS Tomáš Starec priblížil, že firma plánuje práve pre účely montáže veže CV90 postaviť novú montážnu logistickú halu, v neposlednom rade tiež rozšírenie technologického parku, ktoré zabezpečí lepšiu možnosť výroby a dodávok komponentov pre vozidlo.

„Tiež je to šanca rozšíriť náš tím o niekoľko kvalifikovaných odborníkov, ktorých budeme u nás vedieť zamestnať,“ doplnil Starec. Nová hala bude mať rozlohu 4500 štvorcových metrov, výstavba by mala začať v lete, so samotnou výrobou veže začnú v prvom kvartáli budúceho roka. Objem kontraktu Starec odhadol na 60 miliónov eur.

Niečo o vozidle

Švédske bojové vozidlo CV90 slúžilo na bojových misiách v Afganistane a Libérii, zúčastnilo sa na mnohých vojenských cvičeniach NATO a medzinárodných cvičeniach, a je nasadené v službách siedmich najefektívnejších európskych armád. BAE Systems Hägglunds so švédskou vládou ponúkli Slovensku najnovšiu verziu – CV90 model 4.

Švédska firma dodá OS SR 152 vozidiel v niekoľkých variantoch. Projekt sa podľa generálneho riaditeľa švédskej firmy nachádza v súčasnosti vo fáze vývoja, s výrobou vozidiel začnú čoskoro, prvé z nich vzniknú vo Švédsku.

