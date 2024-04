12. apríl 2024 ELA Magazín FOTO: Exmanžel Šimkovičovej sa ZASNÚBIL: O ruku požiadal DÁVNU lásku! Zatiaľ čo popularita bývalej markizáckej moderátorky Martiny Šimkovičovej po menovaní za ministerku kultúry prudko klesá, jej exmanžel žije novú etapu.

Dlhoročná tvár médií

Aj keď je súčasná ministerka kultúry zvyknutá na televízne kamery a záujem médií o jej osobu, posledné roky sa v nich objavuje skr v negatívnom svetle.

Kultúrna obec, ako aj široká verejnosť, vyčíta exmoderátorke Martine Šimkovičovej najmä neodbornosť a nekompetentnosť pri riadení rezortu, ako aj urýchlené a nepremyslené kroky súvisiace s odvolávaním a menovaním riadiacich pracovníkov v kultúrnych inštitúciách.

Šimkovičová zažívala boom popularity v rokoch, keď pôsobila ako moderátorka zábavných relácií, Dobrého rána a neskôr hlavného spravodajstva v TV Markíza.

V nej sa zoznámila aj so svojím dnes už bývalým manželom Igorom Šimkovičom, bývalým automobilovým pretekárom, s ktorým má dve deti, syna Marka (20) a dcéru Sofiu (10). Z prvého manželstva má ministerka dcéru Petru, ktorá z nej už urobila babičku.

Karieristka

Blondínka s manželom žila od roku 2000 v Bratislave, neskôr sa presťahovali do susedného Rakúska. Už v tej dobe začínala Šimkovičová pôsobiť v politike ako poslankyňa NR SR (Sme rodina).

Manželstvo po 18 rokoch nevydržalo a po rozvode sa ich cesty rozdelili. A to za turbulentných okolností, ktoré zaplnili bulvár. Od údajnej nevery blondíny až po doťahovanie sa o starostlivosť o deti. Tie vraj neskončili dodnes.

A pokým Šimkovičová zotrvala v budovaní si politickej kariéry a službe verejnosti, jej exmanžel Igor Šimkovič zvolil pokojný život v krásnom a pokojnom prostredí rakúskych Álp, v blízkosti lyžiarskeho strediska Ski Amadé a známeho turistického regiónu Schladming – Dachstein. Tam spolu s dlhoročnou priateľkou Andreou žijú už niekoľko rokov a celoročne prevádzkujú penzión Amadehaus, ktorý ponúka ubytovanie a hostí najmä slovensky hovoriacu klientelu.

Tí, ktorí Amadehaus navštívili, sa k nim radi vracajú a oceňujú nielen lokalitu, široké spektrum možnosti vyžitia v okolí, ale najmä rodinnú atmosféru a pohostinnosť domácich.

Nový život so starou láskou

A práve v tomto prostredí, netradične počas skialpovania, požiadal Igor svoju prvú lásku o ruku, s čím sa pochválil aj na sociálnej sieti. Zaujímavosťou je, že Igi a Ajka (ako sa familiárne oslovujú) sa poznajú už vyše 30 rokov. Dokopy sa dali rok po rozvode Šimkoviča a dodnes tvoria nerozlučnú dvojicu a stabilný, veľmi príjemný pár.

Zo zdrojov blízkych rodine vieme, že Šimkovič prežíva šťastné obdobie, je spokojný, spolu so snúbenicou vychovávajú jej dve dcérky, rovnako ako Igorove deti z manželstva so Šimkovičovou Marka a Sofiu. Podľa našich informácií ale medzi expartnermi naďalej pretrvávajú spory ohľadom maloletej dcéry Sofie.

Igor Šimkovič nám ich potvrdil, no zbytočnú medializáciu nechce. "Žijem si pokojný život v krásnom prostredí, som zdravý a to je základ. Dcéra dospeje a sama bude mať možnosť voľby a verím, že všetko pochopí, a že v našej novej rodine nájde oporu a stabilné zázemie. Som rád keď sú deti spokojné,“ povedal Šimkovič, pre ktorého je manželstvo so súčasnou ministerkou definitívne uzavretou kapitolou.

Bývalý automobilový pretekár je ďaleko od slovenskej politiky, no Slovákov rád privíta v čarokrásnom prostredí.

Zima je za nami a leto pomaly zacina v plnom prude. Leto v Alpach to je nespocetne mnozstvo turistiky, bike tras, vela... Posted by Igor Simkovic on Thursday, April 11, 2024

