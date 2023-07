7 Galéria ČHMU Zdroj: Facebook.com/Caribbean Weather Center FOTO: Mohutná búrka Poly pustoší Európu a ZABÍJALA! Nad Českom vytvorila desivý mrak Pre silnú letnú búrku Poly v stredu amsterdamské medzinárodné letisko zrušilo alebo odložilo stovky letov a holandské železnice na severe krajiny zastavili prepravu. 5. júl 2023 ELA Zo zahraničia

Národný meteorologický inštitút ako varovanie pred dažďom a silným vetrom vyhlásil červený výstražný kód v troch provinciách. Na pobreží západne od Amsterdamu bol zaznamenaný nárazový vietor rýchlosťou vyše 145 kilometrov za hodinu.

Začalo to v Holandsku

Bezprostredné správy o obetiach zatiaľ nie sú. Holandské médiá priniesli obrázky vyvrátených stromov a „najmenej jedného prevráteného auta“ v oblasti Amsterdamu, Haagu a Haarlemu počas rannej špičky.

Pohotovostné služby v provincii Severné Holandsko, do ktorej patrí aj Amsterdam, smskami ľudí varovali, aby zostali vnútri, keď búrka prejde. Dopravné úrady odporučili motoristom, aby sa podľa možnosti vyhýbali jazde.

Prvá obeť

Neskôr sa nepriaznivé počasie presunulo do Dánska a Nemecka, kde si dokonca vyžiadal už prvú obeť. Popadané stromy prerušili dopravu hneď na niekoľkých železničných tratiach v okolí Hamburgu. Poryvy vetra presahujú rýchlosť 100 km/h, informuje iMeteo.sk.

Polícia v Rhede (Dolné Sasko) napoludnie oznámila, že víchrica vyvrátila strom, ktorý následne spadol na 64-ročnú dôchodkyňu, ktorá v tom čase venčila psa. Žena zostala zakliesnená pod stromom a zraneniam na mieste podľahla.

Už aj v Česku

Popadané stromy obmedzili zhruba na tri hodiny železničnú dopravu na juhu Čiech a na Vysočine. Ešte pred stredajším poludním dorazil nad západnými Čechmi studený front z Nemecka a spolu s ním aj búrkové mraky.

Tie následne zamierili ďalej na východ. Popoludní silné búrky dorazili na Vysočinu, kde kvôli nim museli niekoľkokrát vychádzať hasiči. Najčastejšie museli riešiť stromy, ktoré strhol vietor.

Ľudia mohli vidieť aj takzvaný shelf cloud, ktorý sa tvoril na čele búrky. Ide o nízko položený búrkový oblak, ktorý prináša veľmi silné dažde. Podľa konzultanta TN.cz dokonca bolo možné nad Českom zaznamenať náznaky supercely, ktoré sprevádza hustý dážď aj vysoká blesková aktivita.

Na našom území sa víchrica neočakáva, no vietor taktiež zosilnie.

Tlaková níž v západnej Európe do počasia na Slovensku priamo nezasiahne. Jej studený front však na naše územie v stredu a počas noci na štvrtok (6. 7.) prinesie prehánky a búrky, najmä do západnej polovice Slovenska. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

