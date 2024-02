21. február 2024 ELA Správy Zo Slovenska FOTO Šesť rokov od vraždy: Tisíce ľudí si zaspomínali na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta.

7 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na spomienkové podujatie na Námestí Slobody v Bratislave prišli v stredu večer tisícky ľudí. Uctili si tak pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej – snúbencov, ktorých pred šiestimi rokmi zavraždili vo vlastnom dome vo Veľkej Mači.

Na spomienkové zhromaždenie v Bratislave prišlo odhadom 6– až 7-tisíc ľudí, myslí si bezpečnostný manažér Martin Kráľovič.

V Košiciach prišlo na spomienkové zhromaždenie podľa odhadov okolo 1500 ľudí. Organizátori predniesli list rodiny Kuciakovcov.

Tisíce ľudí v uliciach

Tisíce ľudí sa v stredu podvečer zišli na Námestí slobody v Bratislave na spomienkovom zhromaždení pri príležitosti šiesteho výročia zavraždenia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podobné zhromaždenia sa zároveň konali v troch desiatkach miest po celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

V hlavnom meste sa spomienkové zhromaždenie začalo minútou ticha, po ktorej sa davu prihovorili rodičia Jána Kuciaka i matka Martiny Kušnírovej.

Na pódiu vystúpili aj predstavitelia médií, medzinárodných organizácií, venujúcich sa novinárom, mimovládnych organizácií či umelci.

Davom sa niesli aj odkazy „Dosť bolo Fica!“, „Fico, poď von!“, „Zbabelec!“, „Zbabelci!“ či „Hanba!“ Koaličným politikom ľudia odkázali, že sa nebudú skrývať ani skláňať pred nimi hlavy.

Aj v zahraničí

Asi stovka ľudí sa zišla pred slovenským veľvyslanectvom v Prahe, aby si pripomenuli pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pietne akcie k šiestemu výročiu ich smrti sa konali aj v ďalších siedmich krajinách, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na zhromaždení v Prahe vystúpil aj slovenský publicista Fedor Gál. „Naši nepriatelia rozumejú len sile. Ich zbrane sú moc a prachy. Naše zbrane sú pravda, láska a výdrž. Výdrž preto, lebo pravda, láska, zlo a nenávisť sú večné. Ten zápas nemá konca,“ povedal Gál.

Zazneli aj slová českej investigatívnej novinárky a bývalej Kuciakovej spolupracovníčky Pavly Holcovej, ktoré prečítala jej matka.

„Ešte vlani sme sa mohli utešovať tým, že Jano a Martina položili život za lepšie Slovensko, za to, aby sa spoločnosť prebrala a začala si nárokovať spravodlivejší a férovejší štát. Dnes už vieme, že sme túto bitku prehrali. Bojovať však budeme ďalej. Ak by sme tento boj vzdali, vzdali by sme sa aj odkazu Jána a Martiny,“ napísala Holcová.

Pripomenuli si aj politici

Šieste výročie vraždy novinára a jeho snúbenice si v stredu pripomenuli aj niektorí českí politici. „Vo veľkej úcte dnes spomínam na dvoch mladých ľudí a prajem Slovensku, aby bojovalo za to, čo je správne,“ napísala na sociálnej sieti X predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová.

Iniciatíva Za slušné Slovensko zorganizovala spomienkové akcie v desiatkach slovenských miest. V zahraničí sa ľudia okrem Prahy zišli aj v Brne, Zlíne, Luxemburgu, Bruseli, Paríži, Osle, Haagu, Kodani či Vancouveri.

V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávateľov vraždy však proces ešte neskončil, rozhodovať bude Najvyšší súd.

7 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: TASR