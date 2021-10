Zdroj: TASR/Jakub Kotian Galko reaguje na Fica: Kali chodil s vypúlenými očami a praskala mu nosná prepážka! Na čom fičí? Tak sa pýta bývalý minister obrany Ľubomír Galko bývalého premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica vo svojom statuse. Naráža tak na nekalú činnosť v parlamente. 7. október 2021 han Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Galko sa v príspevku na sociálnej sieti ostro ohradil voči tvrdeniam Fica, ktorý v stredu na tlačovej konferencii vyhlásil, že influencerka Zuzana Strausz Plačková dodávala niekomu z vlády kokaín. Článok k tomu nájdete TU.

Čo povedal Fico?

Len pripomíname, že predseda Smeru-SD sa vyjadril k tomu, že Plačková bude stíhaná na slobode. „Oni si z nás robia kozy!“, uviedol Fico, ktorý narážal na influencerku.

Zopakoval, že obvinenie hovorí o desiatkach kíl narkotík a obrovskom zisku. Ide o desiatky miliónov eur.

„Je verejným tajomstvom, že vo vláde sedia ľudia, ktorí milujú drogy. A budem teraz veľmi tvrdý a veľmi jasný. Prečo nemáme právo tvrdiť, že Plačková a jej manžel dodávali kokaín významným ľuďom na Slovensku? A títo významní ľudia sa naplašili a podľahli predstave, že by sa ich meno mohlo niekde objaviť a preto zabezpečili úplne smiešne, na hulváta, bez akýchkoľvek zábran, že nielen že nebola vzatá do väzby, ja jej to neželám, ale že prokurátor stiahol sťažnosť na vzatie do väzby,“ rozrečnil sa Fico.

Ďalšie jeho slová

„Tu končí akákoľvek zábava, dámy a páni. Dobre viete, že do parlamentu chodia niektorí ľudia z vlády bez zreničiek…Dobre to viete, no nenapíšete to nikto, lebo milujete túto vládu. Dobre viete o snehových večierkoch na jednej politickej strane,“ pokračoval bývalý premiér, ale nikoho nemenoval.

