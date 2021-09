Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Facebook.com/Eduard Heger , Twitter.com/antoniospadaro , TASR/Michal Svítok GESTÁ, ktorými si pápež získal Slovákov: Vbehol do kuchyne, viazal šnúrky, bol na Luníku IX! Návšteva Svätého Otca trvala na Slovensku štyri dni a žili ňou milióny ľudí. Počas toho absolvoval množstvo stretnutí, ale ukázal aj niekoľko spontánnych reakcií. Ktoré to boli? 16. september 2021 ELA Zo Slovenska

16. september 2021 ELA Zo Slovenska GESTÁ, ktorými si pápež získal Slovákov: Vbehol do kuchyne, viazal šnúrky, bol na Luníku IX! Návšteva Svätého Otca trvala na Slovensku štyri dni a žili ňou milióny ľudí. Počas toho absolvoval množstvo stretnutí, ale ukázal aj niekoľko spontánnych reakcií. Ktoré to boli?

Tak, ako sme zvyknutí z generálnych audiencií z Vatikánu, i na Slovensku bol Svätý Otec kontaktný s najmenšími. Na štadióne Lokomotívy v Košiciach sa pristavil pri dieťati. Požehnal ho a pobozkal. Rovnako tak urobil v stredu v Šaštíne. No to nie je všetko!

Pápež aj u nás dokázal, že je často spontánny podľa toho, ako to v danej chvíli cíti. Zabrať dal aj ochrankárom. I tí, ktorí sa s ním nestretli, si nepochybne od pápeža Františka odnesú či už posolstvo v hovorenom slove, alebo inak zachytenom okamihu. Ktoré milé momenty vznikli mimo oficiálneho programu?

Rozviazané šnúrky

Premiér Eduard Heger vníma pápeža ako človeka ľudskosti. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár zas vyzdvihol jeho pokrokové zmýšľanie. Obaja štátni predstavitelia sa so Svätým Otcom stretli v pondelok popoludní počas jeho návštevy v Bratislave. Oboch na stretnutí sprevádzali aj rodinní príslušníci. A práve tam došlo k milej pozornosti, ktorú si získal Heger junior.

Premiér ako gesto srdečnosti a ľudskosti vnímal i to, že pred spoločným fotením si pápež všimol rozviazanú šnúrku na topánkach jeho syna a zaviazal mu ju.

Ochranka v strehu!

Hlava katolíckej cirkvi pri odchode z prezidentského paláca pripravila v pondelok ochranke krušné chvíle. Keď pápež z auta zbadal rodiny s deťmi, dal pokyn, aby zastavili a vystúpil. Chcel ich osobne pozdraviť a obdarovať. Zastavil kolónu a šiel medzi ľudí.

Do poslednej chvíle sa dlho špekulovalo, či pôjde aj na Hlavnú ulicu v Košiciach. „Svätý Otec navštívi aj pýchu nášho mesta, Hlavnú ulicu, a veríme, že aj Dóm sv. Alžbety. Je nám veľkou cťou,“ napísal košický primátor Jaroslav Polaček v utorok predpoludním na sociálnej sieti Facebook. V Dóme nakoniec nebol, kolóna vozidiel s pápežom len obkrúžila Hlavnú a okolo Dómu sv. Alžbety František prešiel iba v aute, ktoré zastavilo až pri seminári, kde vystúpil. Košičanov táto milá zastávka v centre mesta rozhodne potešila.

Článok pokračuje pod galériou: V Košiciach si to pápež namieril na Luník IX a neskôr na Lokomotívu na stretnutie s mládežou.

Ešte žijem!

Zahraničným médiám neuniklo ani to, že pápež svoje vopred pripravené príhovory spontánne dopĺňa poznámkami, často vtipnými.

Agentúra AP napr. zverejnila aj videozáznam nakrútený počas jeho príchodu do Katedrály sv. Martina. Talianska novinárka z davu prizerajúcich sa vykríkla otázku, ako sa pápež cíti po nedávnej operácii. Pápež jej na ňu odpovedal: „Ancora vivo" (Ešte žijem).

Čas pre súkromnú návštevu zariadenia rehoľných sestier Misionárok lásky si pápež František našiel po obedňajšom odpočinku v pondelok. O 16. hodine ho pred vchodom budovy čakali početné rodiny a mladí i s detským speváckym a hudobným zborom rozradostnili atmosféru privítania.

Svätý Otec František preto pred vstupom do zariadenia spontánne pozdravil prítomných. Pozdravil otcov a mamy. S láskavým pohladením sa priblížil k ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí so svojimi asistentmi prišli na priestranstvo pred centrum.

Za zatvorenými dverami

Pápež František sa ešte v prvý deň svojho pobytu na Slovensku stretol s jezuitmi, keďže stretnutia s členmi tejto rehole sa stali na jeho cestách už tradíciou. Samotný František je jezuita.

Na toto stretnutie ale nemali médiá prístup, prebieha skôr v rodinnom kruhu. A ani tam nebola nebola núdza o skromnosť a rovnosť pápeža s ľuďmi, keďže tieto jeho činy nie sú iba gestami pred kamerami.

„Na úvod sa udialo veľmi krásne gesto. Keď svätý otec prichádzal, tak my sme mali prichystané kreslá a on mal prichystané väčšie kreslo. On okolo neho prešiel a zboku si zobral rovnakú stoličku, ktorú sme mali my, a presunul sa priamo k nám. Bolo to skutočne také bezprostredné. Mali sme ho tým pádom pár centimetrov pri sebe. Sadol si, usmial sa na nás a povedal, že by rád počul naše otázky a rád sa s nami rozprával,“ priblížil atmosféru v rozhovore pre Aktuality.sk Miloš Lichner, ktorý je prorektorom Trnavskej univerzity. Ako dodal, bolo to veľmi uvoľnené stretnutie aj so žartami.

Odskočil si do kuchyne

Svätý Otec František sa počas návštevy Prešova zastavil aj v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej. Táto časť programu pritom nebola uvedená v oficiálnom programe pápežovej návštevy na Slovensku.

Pápež osobne pozdravil zamestnancov, ktorí sa z dôvodu varenia obeda pre účastníkov stretnutia nemohli zúčastniť na Božskej liturgii.

Zamestnanci sa tam starali o ubytovanie kardinálov a biskupov v súvislosti s apoštolskou cestou pápeža. V utorok tam pripravovali obed pre 150 hostí. Pre agentúru SITA to potvrdil provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko.

