21. september 2023 TOS Lifestyle Gregorová z predchádzajúcich neviest nadšená NEBOLA! ČO hovorí na tretiu manželku svojho syna? Ondřej Brzobohatý, syn Hany Gregorovej, sa tretíkrát oženil. Slovenská herečka sa v minulosti netajila tým, že jej vtedajšie nevesty nepadli do oka. Čo hovorí na tú súčasnú?!

Ondřej Brzobohatý (40) a Daniela Písařovicová (44) sa vzali pri tajnom obrade v Taliansku, len pár mesiacov po svojich zásnubách. Herečka Hana Gregorová (71) prehovorila o tretej svadbe svojho jediného syna.

Rozpísala sa

„Tak náš Ondrejko si nad krásnym jazerom Lago di Garda, povedal svoje ÁNO so svojou láskou Danielou. Bolo to prekrásne, romantické, stručné a vďaka Kubovi a Liborovi aj vtipné. Kamaráti vravia, že je to nádherná nevesta, ale ja dodávam,že je to hlavne nádherný človek. A to je najviac.Tak moji drahí, nech ste šťastní, zamilovaní, nech vás láska a humor sprevádza spoločným životom a nech vám nikdy nezmizne úsmev z tváre,“ uviedla na sociálnej sieti Gregorová.

Poznamenala ďalej smerom k synovi, aj s dávkou humoru, že dve zahrievacie kolá už má za sebou.

„Tvoj otec by bol šťastný, že ideš podľa jeho módu. Takže teraz už ten hlavný závod manželského rallye dojazdi víťazne do cieľa. Máš vedľa seba úžasnú navigátorku,“ napísala slovenská herečka, čím opakovane zdôraznila, že Daniela má všetky jej sympatie a novému manželskému páru fandí.

Predchádzajúce jej nesadli

Ako pripomína denník Blesk, z predchádzajúcich dvoch manželiek svojho syna slovenská herečka nebola taká nadšená. Práve naopak. Na jeho svadbe s Johanou Indrákovou ani nebola a ohľadom Taťány Kuchařovej vyhlásila, že „Miss World nie je žiadna značka kvality“.

Túto pamätnú vetu vyslovila na začiatku ich vzťahu a potvrdila ju znova v máji tohto roku, keď medzi jej synom a Taťánou vypukol spor kvôli jeho záľube v drag queen a rozvodu.

„Teraz sa to potvrdilo, stále na tom trvám a budem trvať!“ zareagovala počas májového telefonátu s redakciou Blesku na margo svojho výroku z minulosti.

