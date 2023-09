SVET O SLOVENSKU: Vo Vatikáne zomrel Mirko. Volali ho bezdomovec bez TVÁRE, muž so závojom

Smutná správa z Ríma. Zomrel slovenský bezdomovec, ktorý bol návštevníkom Vatikánu dobre známy. Volali ho bezdomovec bez tváre či muž so závojom.

Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Platilo to aj v prípade Mirka, bezdomovca zo Slovenska. „Pre tých, ktorí pravidelne navštevovali Vatikán a jeho okolité ulice, bol známy ako bezdomovec bez tváre,“ píše portál Romatoday.it.

Niekoľko rokov si zakrýval tvár kusom látky, aby zakryl znetvorenie spôsobené hrozným nádorom. Už takmer nevidel a hovoril len veľmi ťažko. Rakovina mu zasiahla 90 percent tváre, pohltila oči aj nos.

Umrel vo veku okolo 60 rokov ešte v auguste, no jeho pohreb sa konal 16. septembra. Ako uvádza Vatican News, môžu za to zložité byrokratické postupy, ktoré platia v prípade cudzincov.

„Omšu celebroval v Kostole svätej Moniky na námestí Sant' Uffizio kardinál a pápežský almužník Konrad Krajewski ,“ uvádza taliansky server.

„Byť po jeho boku bolo pre nás akoby sme mali duchovné cvičenia. Nikdy sa nesťažoval, nikdy nič nežiadal, bol spokojný s tým, čo sme mu priniesli, a vždy ďakoval,“ zdôveril sa kardinál a bol to práve on, ktorý Mirka presvedčil, aby prišiel bývať do spomínaného zariadenia.