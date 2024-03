9. marec 2024 Magazín Hnusí sa vám BIELY povlak vo vajci? Jeho prítomnosť naznačuje DÔLEŽITÚ vec Niektorí si biely povlak nevšímajú, iným sa hnusí. Tak či onak, má vlastné pomenovanie a význam.

Je možné, že ste si tiež všimli biely výčnelok na surovom vajci. Niektorí ho spájajú so salmonelózou, embryom či skazenosťou. Čo je skutočne biely povlak? Odpoveď vás možno prekvapí.

Chalaza

Biele vlákno má svoje pomenovanie – odborne sa nazýva chalaza. No často sa biely zhluk označuje ako niť, stužka či twist. „Je to v podstate bielkovina z vaječného bielka. Keď sa vajce zhlukuje do svojej formy, bielkovina okolo žĺtka vytvorí biele vlákna a tie prichytia na vajci,“ vysvetľuje portál Bona Appétit. Ak vám biely zhluk vo vajíčku prekáža, vyberte ho vidličkou alebo použite sito s jemnými očkami.

Chalaza sa nachádza na oboch stranách žĺtka v osi vajíčka. Nevábny zhluk zaručuje, že vnútro vajíčka ostane v stabilnej fixovanej polohe.

Biela niť však o vajíčku prezrádza omnoho viac. Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk