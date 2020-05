13. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hokejová NHL bude pre "baby"! Po reštarte sa zmení niekoľko PRAVIDIEL!

V zámorskej hokejovej NHL by pred obnovením sezóny mali prijať niekoľko špeciálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Zdroj: TASR

Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval reportér stanice TSN Ryan Rishaug. Hráči by mali mať počas zápasov celotvárový kryt, zakázať by mali aj šarvátky.

Budú zvažovať všetko

Zástupca komisára NHL Bill Daly uviedol: „Zvážili by sme všetko, čo by nám naši odborníci a poradcovia v oblasti infekčných chorôb odporučili. Ale nie som si úplne istý, či vzhľadom na okolnosti a udalosti počas zápasov musíme pristúpiť k niektorým návrhom.“

Zákaz šarvátok

Okrem zákazu bitiek by sa hráči nemohli púšťať ani do konfliktov po prerušení hry. Tréneri by mali na striedačke nosiť rúška a hráči by nemohli pľuť na ľade ani na striedačke. Jeden z návrhov sa týka aj vhadzovania. Okrem hráčov na vhadzovaní musia byť ostatní od bodu na vhadzovanie vzdialení 60 centimetrov a musia byť od seba v dostatočnom rozstupe.

Čo sa všetko zakáže?

celotvárové štíty na prilbách, potenciálne upravené, aby viac redukovali šírenie kvapôčok

zákaz bitiek

žiadne šarvátky po prerušení hry, ktoré by musel riešiť čiarový rozhodca

tréneri musia dodržiavať sociálny odstup a nosiť na lavičke rúško

krídelníci musia mať odstup dve stopy pri vhadzovaní namiesto tradičného kríženia hokejok a nakláňania sa do rovnakého priestoru

žiadne pľuvanie na ľade ani na striedačke

Pluť sa tiež nebude - Hokejová NHL mení kvôli koronavírusu opatrenia a hráčom zrejme zakážu aj takéto veci. / Zdroj: Pinterest

Zdroj: TASR/Dnes24.sk