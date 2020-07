Hokejový šampión odišiel na večnosť: Rusi oplakávajú svojho hrdinu

View this post on Instagram

В возрасте 73 лет ушел из жизни прославленный армейский защитник, олимпийский чемпион 1976, чемпион мира и Европы 1973 и 1974, семикратный чемпион СССР, участник Суперсерии СССР - Канада 1972 г. и участник Кубка Канады 1976 Александр Владимирович Гусев. ⠀ О дате и месте проведения прощания с Александром Владимировичем будет сообщено позднее. ⠀ Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста.