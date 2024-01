8. január 2024 Zo zahraničia HRÔZA hviezdneho speváka: Milovanú partnerku a matku ich dvoch detí našiel MŔTVU Slávny spevák prežíva chvíle hrôzy. Svoju partnerku a matku ich dvoch detí našiel doma mŕtvu.

39-ročný britský spevák James Morrison zažíva začiatok roka ako z hororu. V piatok (5. januára) objavil doma svoju 45-ročnú partnerku Gill Catchpole, s ktorou má dve dcérky, mŕtvu.

Utiahol sa do súkromia

Pre The Sun to potvrdil priateľ spevákovej rodiny. Podľa zdroja portálu smrť Gill nespájajú so žiadnymi podozrivými okolnosťami. Viac detailov však k dispozícii nie je.

Zdrveného speváka utešuje rodina a aj priatelia. James a Gill majú dve detí, 15-ročnú Elsie a 5-ročnú Adu.

„Drží sa len pre ich dievčatá. Požiadal, aby rodina ostala sama a smútila v súkromí,“ povedal zdroj portálu.

Krásny pár

Miestni obyvatelia z Whitminsteru opisovali Jamesa a Gill ako „krásny pár“. Gill v obci prevádzkovala úspešnú kaviareň.

Jeden zo susedov prezradil: „Celá dedina je v úplnom šoku z toho, čo sa stalo. Gill bola krásna žena a spolu boli krásna rodina.“

James a Gill sa zoznámili, keď sa nasťahovala do domu jeho mamy. Gill k nim prišla ako podnájomníčka so svojím vtedajším partnerom. James vtedy ešte len pracoval na tom, aby sa stal spevákom. Časom sa však do seba zamilovali a vytvorili šťastný pár.

James Morrison má dnes na svojom konte viac ako sedem miliónov predaných nahrávok a svetu dal napríklad hity You Give Me Something a Broken Strings.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk