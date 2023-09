Zdroj: TASR/Dano Veselský , Pixabay.com Hrôza na urgente v Spišskej Novej Vsi: Pacientka ZAÚTOČILA na sestričku! V spišskonovoveskej nemocnici musela zasahovať polícia! Pacientka zaútočila na sestričku počas toho, ako jej podávala infúziu. 18. september 2023 Krimi

18. september 2023 Krimi Hrôza na urgente v Spišskej Novej Vsi: Pacientka ZAÚTOČILA na sestričku! V spišskonovoveskej nemocnici musela zasahovať polícia! Pacientka zaútočila na sestričku počas toho, ako jej podávala infúziu.

Zarážajúci prípad. Na urgentnom príjme v Spišskej Novej Vsi pacientka fyzicky zaútočila na sestričku. Informovala o tom TV JOJ s tým, že podľa jej informácií k fyzickému konfliktu došlo počas podávania infúzie.

„Pacientka sa dostala do konfliktu s našim zdravotníckym personálom. A dokonca nášho zdravotníka udrela. Našťastie sa to obišlo bez potreby práceneschopnosti nášho zdravotníckeho pracovníka,“ uviedla pre Jojku riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková s tým, že na urgentnom príjme dochádza pomerne často k vyhroteným situáciám a podľa jej názoru je to odrazom toho, že agresia, nervozita ktorá je v spoločnosti, sa prenáša aj do nemocnice,

Vyhrotenú situáciu prišli upokojiť policajti. „Udalosť bola policajtmi na mieste preverená, podľa vyjadrenia poškodenej policajtov privolala z dôvodu, aby nedochádzalo k narúšaniu verejného poriadku v nemocnici,“ priblížila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Riaditeľka nemocnice poznamenala, že za roky fungovania urgentného príjmu k tak vyhrotenému konfliktu ešte nedošlo. Na oddelenie teraz nainštalujú kamerový systém, aby vedeli lepšie vyhodnocovať podobné konflikty.

Foto: ilustračné

