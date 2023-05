18 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák Hrozia POVODNE?! Lejak narobil poriadne problémy, hladina riek STÚPA Daždivé počasie sa podpísalo aj na stave hladín viacerých vodných tokov. Na niektorých riekach sa dokonca očakáva dosiahnutie povodňového stupňa. Dnes o 17:55 Zo Slovenska

Počasie na Slovensku spôsobuje poriadne problémy. Môže za to tlaková níž Chappu, ktorá na naše územie priniesla výdatné zrážky. Medzi najpostihnutejšie oblasti patrí západ Slovenska, no problémy sú aj v ostatných častiach krajiny.

„Dážď, ktorý na našom území spadol v uplynulých hodinách, by sám o sebe nespôsoboval problémy. Problémom však je, že už pred týmto dažďom boli povodia nasýtené a dážď je lokálne veľmi silný. V Bratislave dosiahla intenzita zrážok až 10 mm za hodinu,“ informuje portál iMeteo.sk.

Stúpajúca hladina

Podobnú silu mal dážď aj na severe Slovenska a v oblasti Banskobystrického kraja. Hladina vodných tokov postupne narastá a hrozia ďalšie problémy. Korytá riek a potokov už totiž iba ťažko dokážu uniesť ďalšie zrážky.

„Len za uplynulých 24 hodín spadlo na našom území aj viac ako 50 litrov na meter štvorcový pôdy. Medzi takéto oblasti patrí napríklad Čierny Balog, Zliechov, Myjavsko, či Záhorie,“ dodáva portál.

Výrazne začali stúpať hlavne menšie toky. Viaceré z nich už dosahujú povodňové stupne. Ide napríklad o Hnilec, Bodvu, Štiavnicu, Handlovku, či Myjavu.

V obci Malá Ida v okrese Košice-okolie vplyvom výdatného dažďa zatopilo v stredu popoludní ulice aj desiatky dvorov. „Takzvaná storočná voda stiekla z lesa do potoka – do obce a zatopila ulice a desiatky dvorov. Zabezpečili sme vrecia a piesok. Už sa pieskuje,“ uviedla s tým, že obec vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. Na mieste zasahujú dobrovoľní aj profesionálni hasiči.

Dážď spôsobil problémy aj v susednej obci Bukovec. „Vzhľadom na prívalový dážď v obci Bukovec, časť od kostola ku prítoku Ida (centrum obce), došlo k vyliatiu vodného toku Bukovec,“ uvádza samospráva na svojej webovej stránke s tým, že tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili od 14.00 h pre územie obce Bukovec a na vodnom toku Bukovec (prítok Ida).

Povodňová vlna

„Keďže zrážky sú rozsiahle a plošné, tak stúpajúce hladiny treba očakávať aj na našich veľkých vodných tokoch. Už je takmer isté, že na úroveň povodňového stupňa sa dostane Morava. Po českej strane sa valí povodňová vlna, ktorá večer príde aj na naše územie. Rieka Morava by na našom území mala dokonca vystúpiť na 2. povodňový stupeň,“ predpovedá iMeteo.sk.

Rast hladiny už badať aj na Dunaji. Podľa portálu by mal v noci a ráno kulminovať na 1. povodňovom stupni, pričom povodňová situácia sa očakáva aj v Bratislave.

Čo môžeme očakávať?

Ďalšia zrážková činnosť by v nasledujúcich hodinách mala byť sústredená najmä na stredné a východné Slovensko. Počas najbližších hodín sa tam očakáva od 20 do 40 mm nových zrážok. Dážď sa však nevyhne ani západu. V oblasti Malých Karpát a Záhoria môže napršať do 20 mm.

„Zrážková činnosť by mala ustávať od juhu zajtra ráno, no numerické modely avizujú, že vo štvrtok podvečer by nad naše územie mohli prísť ďalšie i keď už o čosi slabšie zrážky,“ informuje portál iMeteo.sk.

