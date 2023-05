Zdroj: pixabay.com Prvá veľká vyhliadka na tohtoročné LETO: Na aké počasie sa pripraviť? Leto má byť poriadne horúce. No o zrážky nebude núdza. Meteorológovia naznačujú, ako majú vyzerať najbližšie mesiace. 16. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

16. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Prvá veľká vyhliadka na tohtoročné LETO: Na aké počasie sa pripraviť? Leto má byť poriadne horúce. No o zrážky nebude núdza. Meteorológovia naznačujú, ako majú vyzerať najbližšie mesiace.

Jar je zatiaľ skôr usmoklená a chladná, pomaly sa ale blíži najteplejšie obdobie roka. Prehupli sme sa cez polovicu mája a najspoľahlivejšie meteorologické spoločnosti, konkrétne ECMWF z Európy a CFSv2 od NOAA z USA, prišli so svojimi dlhodobými predpoveďami na leto. O ich prognózach píše portál iMeteo.sk.

Ako sme vás už informovali, počasie na celom svete bude ovplyvňovať fenomén El Niño, ktorý bude vo všeobecnosti dvíhať teploty. A tak ako v celej Európe, i na Slovensku môžeme počítať s teplotne nadpriemerným le­tom.

Slovensko podľa modelu ECMWF počas troch letných mesiacov čaká v priemere o 0,5 až 1 °C teplejšie, než je dlhodobý normál. Zrážky by ale mali byť v medziach dlhodobého normálu, a teda zaprší. Leto by tak malo byť horúce, no nie veľmi suché.

„Americký model rovnako predpovedá pre Slovensko teplejšie leto oproti normálu, a to taktiež v priemere o 1 °C. Čo sa týka zrážok, model od NOAA predpovedá daždivejšie leto s početnejšími búrkami, a to najmä na strednom Slovensku,“ ozrejmuje iMeteo.

