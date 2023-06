Zdroj: TASR/AP Hviezdny Messi mení dres: Prvýkrát v kariére bude hrať MIMO Európy Tridsaťpäťročný Messi sa po odchode z PSG nevráti do FC Barcelona. Jeho kroky smerujú do zámoria. 7. jún 2023 Futbal

7. jún 2023 Futbal Hviezdny Messi mení dres: Prvýkrát v kariére bude hrať MIMO Európy Tridsaťpäťročný Messi sa po odchode z PSG nevráti do FC Barcelona. Jeho kroky smerujú do zámoria.

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po odchode z Paríža Saint-Germain dohodol na spolupráci s tímom zámorskej MLS Interom Miami. Informoval o tom portál BBC Sport.

Spolupráca so známymi značkami

Tridsaťpäťročný útočník sa tak nevráti do FC Barcelona, kde strávil 21 rokov, a mal odmietnuť aj lukratívny kontrakt so saudskoarabským tímom Al-Hilal. Zmluva s Miami by mala zahŕňať spoluprácu so značkami ako Adidas či Apple.

Messi vyhral sedemkrát Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta a po úspechu na MS v Katare, kde s Argentínou získal titul, je horúci favorit na ďalšie ocenenie.

Bohatá kariéra

Argentínsky kapitán prišiel do Barcelony ako trinásťročný a v jej drese debutoval v októbri 2004. S klubom získal desať ligových titulov, štyrikrát vyhral Ligu majstrov a zaznamenal množstvo ďalších trofejí. Za Kataláncov odohral 778 zápasov, strelil 672 gólov, pridal 303 asistencií a zaradil sa medzi klubové legendy.

V roku 2021 prestúpil do PSG, ktorý si od jeho príchodu sľuboval úspech v Lige majstrov, jeho dve účasti sa však skončili už v osemfinále. Vlani ho vyradil Real Madrid, tento rok Bayern Mníchov. Messi zaznamenal 32 gólov v 75 zápasoch vo všetkých súťažiach, ku ktorým pridal aj 35 asistencií. V decembri priviedol Argentínu k prvému majstrovskému titulu od roku 1986 a vo februári sa stal Hráčom roka 2022 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie.

Po odchode do Miami bude prvýkrát v kariére hrať klubový futbal mimo Európy. Messi už vlastní dom v metropole Floridy.

Zdroj: TASR