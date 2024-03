19. marec 2024 Politika Ide do tuhého! Kto by sa podľa jedného z posledných PRIESKUMOV stal novým prezidentom? Už o niekoľko dní si budeme voliť nového slovenského prezidenta. Čo odhalil najnovší prieskum?

Prezidentské voľby by v marci vyhral predseda parlamentu Peter Pellegrini s podporou 54,9 percenta voličov.

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok by skončil druhý so 45,1 percenta hlasov.

Účasť by dosiahla 42,1 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Sanep pre televíziu TA3.

Výsledky prvého kola

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini, získal by 35,6 percenta hlasov. Korčok by postúpil z druhého miesta s 33,1 percentami.

Štefana Harabina by v prvom kole volieb volilo 12 percent respondentov. Nasledovali by Igor Matovič (5,2 percenta) a Ján Kubiš (3,6 percenta).

Menej ako tri percentá hlasov by získali Marian Kotleba (2,7 percenta), Krisztián Forró (2,6 percenta) a Andrej Danko (2 percentá), ktorý medzičasom odstúpil z prezidentských volieb.

Poradie by uzavreli Patrik Dubovský (1,9 percenta), Róbert Švec (0,8 percenta) a Milan Náhlik (0,5 percenta). V prvom kole by dosiahla volebná účasť 50,2 percenta.

Prieskum realizovali v dňoch 11. až 17. marca na vzorke 1 735 respondentov.

