6. január 2024 Rastislav Búgel Hokej Je Taylor Swift namäkko zo Slafkovského? Slovenské médiá NALETELI satirickej stránke Viaceré slovenské médiá sa predbiehali v bombastických titulkoch. Písali, že speváčka Taylor Swift verejne podporila hokejistu Slafkovského. Aká je pravda?

V piatok (5. januára) obleteli viacerými slovenskými médiami „zaručené“ informácie o našom hviezdnom hokejistovi Jurajovi Slafkovskom. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by išlo o jeho hokejové umenie.

Svetoznáma speváčka Taylor Swift mala údajne verejne podporiť nášho Juraja Slafkovského v nominácii na zápas hviezd NHL.

„Má Juraj Slafkovský novú nápadníčku? Svetoznáma speváčka ho poriadne vychválila,“ „Taylor Swift prekvapila zámorie: Takéto slová o Jurajovi Slafkovskom by čakal len málokto!,“ či „Slafkovský má novú fanúšičku. Taylor Swift o ňom hovorila v televízii.“ To je len krátky výber titulkov niektorých veľkých slovenských médií, ktoré okamžite začali kopírovať „bombastickú“ novinku.

Zaujal ju?

Pôvodná informácia sa objavila na sociálnej sieti X. Hovorila o tom, že obľúbená speváčka Taylor Swift mala v rozhovore pre Entertainment Tonight povedať, že si Slafkovského začala všímať pomerne nedávno, no okamžite ju zaujal. Preto sa vraj rozhodla zahlasovať za neho a pomôcť mu k nominácii na zápas hviezd.

Výmysel, ktorý podporila aj fotka

Všetky médiá do článkov pripojili aj fotografiu, na ktorej speváčka drží dres s číslom 20 a menom Slafkovsky. Ako sa ukázalo, celé to bol iba žart, ktorý pripravil satirický kanál na sociálnej sieti.

„Satirický kanál si všetko vymyslel a kto by si tento kanál prescrolloval, tak by hneď zistil, že podobné "žarty“ produkuje pravidelne. Práve preto má zmysel si overovať reputáciu zdrojov na internete. Nabudúce by tak mnohí neprepadli omylu, že správa zo satirického účtu predstavuje objektívne spravodajstvo," píše Checkbot.

Stránka dodáva, že bolo ľahké si overiť aj pravosť fotografie. „V tomto prípade sa správa dala overiť aj tak, že ste si upravený obrázok vložili do Google image search. Našli by ste pôvodný zdroj fotografie, ktorá je z roku 2015. Taylor Swift tu skutočne drží dres Montrealu, ale s jej menom a číslom 13,“ dodáva.

Stačila chvíľa hľadania

Na to, že ide o hoax, pôvodne upozornila Andrea Raceková. Tej ako prvé udrelo do oka, že hoci nie je fanúšička Taylor Swift, tak vie, že kučeravé vlasy už niekoľko rokov nenosí. Spätným dohľadaním zistila, že pôvodná fotografia je skutočne staršieho dáta: „Fotka, ktorú zdieľali niektoré média, je upravená vo photoshope.“

Aj ona našla pôvodcu fámy, ktorým je účet na sociálnej sieti X s názvom BRING ARBER BACK!!! Tento kanál už v minulosti zverejnil podobné príspevky. Slafkovského mala napríklad podporovať aj dnes už neexistujúca formácia One Direction. „Plus vytvoril rovnaké príspevky o iných hráčoch. Na druhej strane si taktiež robil srandu z toho, že sa jeho memečko dostalo do slovenských médií. Je to hanba, ale aspoň je to vtipné,“ dodala Andrea.

