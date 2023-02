Zdroj: TASR/Martin Baumann Je tu generálny PARDON: Čo všetko vám odpustí sociálna poisťovňa, ak ste dlžníkom? Máte podlžnosti voči sociálnej poisťovni a neviete to splácať? Dlžníci môžu tento rok ušetriť stovky až tisíce eur. Sociálna poisťovňa odpustí penále z omeškania za nezaplatené poistné. 2. február 2023 ELA Správy Zo Slovenska

2. február 2023 ELA Správy Zo Slovenska Je tu generálny PARDON: Čo všetko vám odpustí sociálna poisťovňa, ak ste dlžníkom? Máte podlžnosti voči sociálnej poisťovni a neviete to splácať? Dlžníci môžu tento rok ušetriť stovky až tisíce eur. Sociálna poisťovňa odpustí penále z omeškania za nezaplatené poistné.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V Sociálnej poisťovni (SP) začal od 1. februára platiť tzv. generálny pardon. Týka sa všetkých dlhov z odvodov, ktoré voči tejto inštitúcii vznikli do vlaňajšieho leta.

O aké dlhy ide?

Ide o splatenie istiny výmenou za to, že bude dlžníkom odpustené príslušenstvo, ako napríklad úroky či penále. V utorok to po rokovaní vlády uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).

Generálny pardon sa týka stoviek tisíc dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby aj právnické osoby.

Generálny pardon sa ale nedotkne všetkých dlžníkov. Týka sa iba dlhov, ktoré vznikli pred 1. júlom 2022. Pri jeho využití je najdôležitejšie zaplatiť celú dlžnú sumu bez penále. Stihnúť to treba do 31. augusta 2023.

Ďalšie informácie

Do konca týždňa by podľa Krajniaka mali byť zverejnené ďalšie informácie o postupoch či termínoch. Na rozdiel od posledných dvoch generálnych pardonov majú ľudia na prípravu podkladov viac času, a to do konca augusta, uviedol Krajniak.

Podľa dát Petry Hajšelovej (Sme rodina) sa generálny pardon dotkne viac ako jedného milióna rôznych subjektov. Do tejto skupiny patria právnické aj fyzické osoby – teda rôzne firmy i malí živnostníci. Pozor, netýka sa zamestnancov – platenie poistného má totiž na starosti zamestnávateľ.

Ako postupvoať

Ak má poisťovňa k dispozícii všetky údaje či výkazy a dlžník sumu uhradil, nemusí robiť nič viac. V prípade, že chýbajú údaje či mesačné výkazy za obdobie do 1. júna 2022, treba ich najprv doložiť.

„Ak si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu,“ informuje na webe Sociálna poisťovňa.

Od februára bude následne esemeskami alebo e-mailom upozorňovať klientov, ktorí môžu generálny pardon využiť. I preto vyzýva občanov, aby si aktualizovali údaje, ktoré Sociálnej poisťovni poskytli.

Po zaplatení budú klienti informovaní o uplatnení generálneho pardonu poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. Nie ste si istí, či SP niečo dlhujete? Zistite to na tomto zozname neplatičov, ktorý SP pravidelne aktualizuje.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR