26. máj 2024 TOS Lifestyle Je veľa dôvodov, prečo jesť JAHODY: Na TOTO si ale pri obľúbenom ovocí dávajte pozor! Aj inak veľmi zdravé jahody môžu mať na človeka negatívne účinky. Na tieto dve veci si treba dávať pozor.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Jahody sú obľúbeným ovocím Slovákov, ktoré sa vyznačuje sladkou chuťou a množstvom zdravotných benefitov. To robí z jahôd ideálnu súčasť každého jedálnička.

Ich história pritom siaha až do staroveku, pestovať sa v Európe začali niekedy v 14. storočí. Najväčšiu popularitu získali v 18. storočí, kedy boli vyšľachtené najznámejšie odrody. Dajú sa pestovať takmer kdekoľvek, kde je dostatok slnka, pričom sa im darí v pôdach bohatých na humus.

Zdravotné benefity

Jahody obsahujú vitamíny C, B a A. Len približne 10 dekagramov jahôd stačí na to, aby bola pokrytá potrebná dávka vitamínu C u dospelého človeka.

„Céčko“ podporuje vstrebávanie železa a zároveň je to antioxidant. Jahody obsahujú tiež kyselinu listovú, ktorá podporuje činnosť mozgu a množstvo minerálov, ako draslík, fosfor, zinok a jód.

A to je len časť z ich zdravotných benefitov. Sú navyše nízko kalorické a obsahujú veľa vlákniny, čo pomáha podporovať zdravé trávenie.

Na čo si dávať pozor?

Ewelina Hallmann, špecialistka na výživu a potravinárske technológie z Inštitútu vied o výžive ľudí Varšavskej univerzity, podľa servera Fakt.pl však upozorňuje pri jahodách na dve veci.

Prvou je, že väčšie množstvo jahôd môže u ľudí alergických na peľ brezy vyvolať skríženú reakciu. Vyplýva to z nového výskumu.

Špecialistka zároveň odporúča kupovať čerstvo natrhané a suché jahody. Treba si totiž dávať pozor na sivú pleseň.

"Sivá pleseň je choroba jahôd, produkuje mykotoxíny (jedny z najsilnejších toxínov, ak sa zjedia, môžu okrem iného podráždiť nervový systém, pozn. red.). Problémom mykotoxínov je, že sa nachádzajú v ovocí, aj keď sú hubové hýfy ešte fyzicky neviditeľné. Preto je potrebné kupovať čerstvo natrhané, hlavne suché jahody. Práve to je indikátor, že sivá pleseň tam nebude,“ cituje server Ewelinu Hallmann.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk