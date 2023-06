Jedni ju obdivujú, iní nechápu: Sofia minie na potraviny len 80 eur ročne, ako to robí?

Názory na jej životný štýl sa rôznia, no ona v tom vidí viac než len šetrenie peňazí.

Mladá Dánka Sofie Juel-Andersen tvrdí, že ročne minie na potraviny len zhruba 80 eur. Nedrží pritom žiadnu diétu ani nič podobné. O svojom životnom štýle prezradila viac v rozhovore pre South West News Service.

V čom teda spočíva jej šetrenie? Truhlice s pokladom pre ňu predstavujú odpadkové kontajnery supermarketov. Podľa jej slov je väčšina vyhodených potravín v bezproblémovom stave, pričom niektorým skončila doba splatnosti v predchádzajúci deň, iné mali len poškodený obal.

Aj keď obchody si musia plniť svoje zákonné povinnosti, Dánka je presvedčená, že takto by sa potravinami plytvať nemalo a vo svojom spôsobe získavania potravín tak vidí istú misiu, resp. každodenný aktivizmus.

Každopádne, v jej prípade nejde o núdzové riešenie a robí to z presvedčenia. „Umožňuje mi to pracovať menej. Mám len štvordňový pracovný týždeň. Prináša mi to väčšiu finančnú a osobnú slobodu,“ priznala Sofie.