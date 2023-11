Zdroj: TASR/DPA , NASA K Zemi sa rúti silná slnečná búrka! Nad Slovenskom možno uvidíme POLÁRNU žiaru Ak ste zmeškali nedávnu polárnu žiaru, nemusíte mať hlavu v smútku. Je možné, že už o niekoľko hodín budete mať ďalšiu príležitosť. 30. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

Zdroj: TASR/DPA , NASA

Na Slnku nastal 28. novembra masívny výbuch, ktorý vytvoril veľkú slnečnú erupciu triedy M 9,8.

Varuje aj NASA

„Explózia odmrštila prúd nabitých častí priamo na Zem. Podľa modelu NASA výron koronálnej hmoty CME zasiahne aj našu Zem, a to už v najbližších dňoch. Tento výron zároveň môže so sebou strhnúť jeden z niekoľkých pomalších CME,“ informuje portál iMeteo.sk.

Server dodáva, že ak by sa tak stalo, tak by sa mohol vytvoriť tzv. Cannibal CME. ten by mohol mať dostatok energie na to, aby na Zemi spustil silnú geomagnetickú búrku triedy G3.

„K našej planéte smerujú podľa špecializovaného portálu pre vesmírne počasie Space Weather tri, možno štyri CME po sérii výbuchov na Slnku. Predpokladaný čas príchodu CME, ktorá následne pri interakcii s magnetosférou Zeme vyvolá geomagnetickú búrku, sa predpokladá 30. novembra a 1. decembra, čiže v vo štvrtok a piatok,“ píše iMeteo.sk.

Uvidíme polárnu žiaru?

Geomagnetické búrky G3 môžu narušiť fungovanie satelitných technológií, rádiový, mobilný a internetový signál.

Okrem problémov však môže prísť aj príjemný jav. Reč je o polárnych žiarach v stredných zemepisných šírkach, do ktorých spadá aj územie Slovenska.

„Je teda šanca, že počas piatkovej a sobotnej noci pri takto silnej geomagnetickej búrke uvidíme polárnu žiaru aj z nášho územia,“ dodáva portál.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk