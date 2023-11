Zdroj: Ulož.to , Unsplash.com Obľúbený server Ulož.to sa navždy ZMENÍ: Príde o najvyužívanejšiu funkciu Server, z ktorého Slováci sťahovali filmy a hudbu, už o niekoľko hodín čaká veľké obmedzenie. 29. november 2023 Rastislav Búgel Technológie

29. november 2023 Rastislav Búgel Technológie Obľúbený server Ulož.to sa navždy ZMENÍ: Príde o najvyužívanejšiu funkciu Server, z ktorého Slováci sťahovali filmy a hudbu, už o niekoľko hodín čaká veľké obmedzenie.

Server Ulož.to patril v Česku a na Slovensku medzi dlhoročné stálice. Najnovšie informoval o zmene, ktorá jeho pravidelných používateľov nepoteší.

Pripravte sa na výrazné zmeny

Dátové úložisko totiž čaká ukončenie jeho najpoužívanejšej funkcie. Reaguje tak na európsku legislatívu označovanú ako DSA. Používatelia už budú môcť sťahovať iba tie súbory, ktoré na server sami nahrali.

Zmena nastane od 1. decembra 2023.

„Vždy sme starostlivo dbali na to, aby bola prevádzka Ulož.to v súlade s platnou českou a európskou legislatívou. To bolo opakovane potvrdené aj výrokmi súdov v rámci sporov, ktoré proti nám boli často účelovo vedené. Aby sme aj do budúcnosti spĺňali všetky zákonné kritériá, hlavne v súvislosti s novou európskou legislatívou, zavádzame od 1.12.2023 výraz­nejšie zmeny fungovania cloudového úložiska Ulož.to Disk,“ prezradil Jan Karabina, konateľ spoločnosti Cloud Platforms, ktorá Ulož.to prevádzkuje.

Čo všetko sa zmení?

Ako sme spomenuli, od decembra nastanú zásadné zmeny. Dátové úložisko bude od 1.12.2023 dostupné len pre registrovaných používateľov. Novinkou je, že budú môcť sťahovať iba súbory, ktoré sami nahrali.

„Súbory nebude možné zdieľať verejnosti ani adresne prostredníctvom odkazu. Používatelia sa samozrejme nemusia báť, že by prišli o svoje vlastné súbory. Všetko na cloudovom úložisku zostáva, obsah bude však prístupný iba používateľom, ktorí ho na úložisko nahrali,“ informovala spoločnosť na svojom webe.

Ak si používatelia predplácajú niektorú z prémiových služieb a s novinkami nesúhlasia, môžu svoje účty ukončiť alebo ich zmeniť na bezplatnú verziu: „V takom prípade im budú vrátené zostávajúce peniaze alebo kredity.“

Zmeny sa týkajú iba cloudového úložiska Ulož.to Disk. „Streamovacia služba Ulož.to LIVE je regulovaná inou legislatívou (napr. pod dohľadom RRTV) a bude naďalej v prevádzke bez zmien,“ dodalo Ulož.to.

