6. marec 2021 Zo Slovenska Každý dobrovoľník sa počíta! Muži, pomôžte zmeniť budúcnosť detí Obyčajným, skutočným priateľstvom získava dieťa človeka, ktorému môže dôverovať a ktorý mu môže pomôcť pripraviť sa na plnohodnotný samostatný život v budúcnosti.

Kúsok z vášho času, ktorý venujete dieťaťu z Centra pre deti a rodiny (bývalé detské domovy, pozn. red.), môže natrvalo zmeniť jeho budúcnosť a po opustení brán centra ho pripraviť na plnohodnotný život.

Nové priateľstvá

Už dnes tak robia dobrovoľníci v štyroch slovenských krajoch na západe Slovenska, kde sa BUDDY stará približne o 90 detí a 90 dobrovoľníkov. Koncom minulého roka spustil program novú celoslovenskú náborovú kampaň, vďaka ktorej získal 53 nových záujemcov o dobrovoľníctvo.

Už čoskoro niekoľkých z nich spojí odborný tím s deťmi z Bratislavy, Holíča, či Trenčína. Do programu sa však stále môžu prihlásiť muži, ktorí by pomohli zmeniť život k lepšiemu chlapcom z centier v Nitre, Pečeňadoch, Trnave, Malackách, či v Bernolákove.

Nové priateľstvá už čoskoro vzniknú aj na východe Slovenska. Po podpise zmlúv s dvoma Centrami pre deti a rodiny v Košiciach a dvoma v Prešove môže program aj v týchto mestách spájať chlapcov a dievčatá s ich dospelými kamarátmi. „Rozmýšľal som, akou zmysluplnou formou by som sa mohol zapojiť do pomoci mladým zo znevýhodnených skupín. Moja predstava o možnostiach pomoci deťom, ktoré žijú mimo svojich rodín, bola zúžená na formálne možnosti ako adopcia, profesionálna rodina, alebo niečo podobné. Po tom, ako som preštudoval všetky dostupné materiály o programe, mám pocit, že som práve našiel riešenie,“ napísal nový dobrovoľník z Košíc.

Dostali viac, ako dali

BUDDY mení životy nielen detí z centier, ale aj samotných dobrovoľníkov. V rámci programu sa ich koordinátori pravidelne pýtajú nielen na to, ako sa vyvíja ich vzťah s dieťaťom, ale aj to, čo im priateľstvo prináša. Muži dobrovoľníci začali vďaka zapojeniu sa do programu hľadieť na život inak ako pred tým, dostali šancu reálne pomôcť konkrétnemu dieťaťu, ktoré ich pomoc potrebuje a mnohí z nich hovoria, že sa stali trpezlivejšími.

Získali nové priateľstvá, chuť pomáhať ďalej, ale aj lepšie pochopili, ako funguje svet detí, ktoré vyrastajú bez rodiny. V neposlednom rade lepšie spoznali samých seba.

„Človek do toho ide s predsavzatím, že niekomu pomôže, spraví dobrý skutok. A nakoniec zistí, že častokrát viac dostáva ako dáva. Iste, učím sa veľa o sebe, nachádzam svoje chyby, o ktorých by som nevedel. Ale zároveň získavam vzťah, akých je málo,“ povedal Viktor, ktorý už niekoľko rokov tvorí BUDDY dvojicu s dieťaťom z centra z Trnavy.

Tisíce detí, ktoré potrebujú pomoc

V slovenských detských domovoch je takmer 5-tisíc detí, ktoré nemali to šťastie vyrastať vo svojej biologickej rodine. V centrách dostávajú starostlivosť, vzdelanie a po materiálnej stránke je o ne postarané. Avšak chýba im individuálna pozornosť, dlhodobý vzor, blízky priateľ, ktorý ich môže inšpirovať. Niekto, kto je tam pre nich nezištne a majú ho len pre seba.

„Zmenil som názory na niektoré veci, na dospievanie. Môj dobrovoľník mi veril, že veľa vecí v mojom živote dobre dopadne a aj tak je. Mám istú prácu, mám kde bývať, takže je to v pohode,“ hovorí Daniel, ktorý je aj po odchode z centra stále so svojím dobrovoľníkom, ktorý mu pomáha na jeho ceste k samostatnosti.

Deti z centier majú často skreslený pohľad na svet. Keďže nemohli vyrastať so svojimi rodičmi, chýbajú im zdravé rodinné vzťahy a nemôžu získať reálne skúsenosti zo životných situácií, v ktorých by boli zodpovedné samé za seba. Pri zvládnutí ich životnej situácie im od roku 2006 pomáha program BUDDY, ktorý tvorí tím psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších odborníkov. Ich úlohou je hľadať, vyberať, pravidelne školiť a spájať dobrovoľníkov s deťmi z centier a následne dvojice podporovať. Úspešný kandidát na priateľstvo je zrelý, dospelý človek, ktorý dieťa z domova prijíma také, aké v skutočnosti je.

„Dôležitá je pravidelnosť, aby deti cítili, že je tu pre nich človek, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Stačí si len sám v sebe upratať a povedať si, že viem tomuto projektu a konkrétnemu dieťaťu venovať raz týždenne môj čas. Netreba sa vzťahu s dieťaťom báť, je to čisto kamarátsky vzťah,“ hovorí dobrovoľník Lukáš, ktorý je už takmer dva roky oporou pre chlapca z centra.

Každý dobrovoľník sa počíta

Dobrovoľník venuje to najvzácnejšie, čo má – svoj voľný čas, priateľstvo, dôveru a lásku. BUDDY spája dobrovoľníka s chlapcom z centra, s ktorým môže zájsť do prírody alebo mu byť oporou na jeho futbalovom zápase. Dobrovoľníčky sa môžu stať dôležitou oporou dievčaťu z centra, ktoré sa napríklad práve rozhoduje pre svoje vysnívané povolanie.

Obyčajným, skutočným priateľstvom získava dieťa človeka, ktorému môže dôverovať a ktorý mu môže pomôcť pripraviť sa na plnohodnotný samostatný život v budúcnosti.

Aby dobrovoľníci zvládli prípadné ťažšie situácie, dostávajú dlhodobú pravidelnú odbornú pomoc a zároveň absolvujú pravidelné školenia, aby vedeli dieťa čo najlepšie podporiť.

Program zabezpečuje nepretržitú starostlivosť o dobrovoľníkov a deti. Zároveň sa stále snaží rozšíriť počet BUDDY dvojíc v existujúcich, aj v nových mestách na rôznych miestach Slovenska. Do programu sa môžu zapojiť nielen ženy, ale aj muži ochotní venovať svoj čas dieťaťu, ktoré nevyrastá vo svojej rodine. „Deťom z centier tak pomáhajú zvýšiť ich šancu osamostatniť sa a stať sa plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Dosiahnutie pozitívnej zmeny v životoch detí a budovanie dôvery s ich dobrovoľníkmi trvá roky. Veľmi si preto vážime pravidelnú a dlhodobú podporu našich darcov a podporovateľov,“ hovorí Ladislav Kossár, zakladateľ programu BUDDY.

