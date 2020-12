12. december 2020 Tunde Magazín Dôvera dieťaťa z domova znamená priateľstvo na celý život, hovorí BUDDY dobrovoľníčka

Aj obyčajný čas venovaný dieťaťu dokáže v jeho živote odštartovať neobyčajné zmeny a sériu malých zázrakov a veľkých víťazstiev.

Zdroj: archív Magdaléna Z.

BUDDY dobrovoľníčka Magdaléna s dcérami. Foto: archív Magdaléna Z.

Nie každé dieťa má šťastie vyrastať v biologickej rodine, harmonickom prostredí plnom lásky a podpory. Na Slovensku žije v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy, pozn. red.) takmer 5-tisíc detí.

Napriek tomu, že po materiálnej stránke je o deti postarané, často absentuje dlhodobý vzor – starší kamoš, ktorý ich vie inšpirovať.

(Ne)Obyčajný čas

Magdaléna robí BUDDY dobrovoľníčku už tri roky, k dobrovoľníctvu sa dostala cez reklamu na sociálnej sieti. Jej dobrovoľníčenie spočíva v darovaní zdanlivo obyčajného času dieťaťu v centre.

„V mojom živote prišiel čas, keď som sa rozhodla, že sa chcem realizovať v rámci svojej osobnosti a odovzdávať dobro tomuto svetu. Dlhé týždne sme sa doma rozprávali, či rodina zvládne, že budem chvíľu žiť aj pre niekoho iného ako len pre nich. Myšlienka pomáhať viesť dieťa životom, ktoré, žiaľ, musí ním plávať samé, ich nadchla,“ spomína Magdaléna.

Do programu išla plná nadšenia, no hneď na prvom stretnutí s dievčatkom prišla studená sprcha.

„Prišla som a uvidela nesmelé dievčatko, ktorému som začala rozprávať, kto som, čo som a čo pre ňu bude znamenať naše priateľstvo. Počúvala a prikyvovala. Keď padla otázka, či niekoho takého v živote chce, natvrdo prišla odpoveď, že NIE,“ opisuje začiatky dnes už trojročného priateľstva.

Magdaléna sa ale nevzdávala. S dievčatkom si vymenili čísla a odišla. Našťastie, kontakt cez SMS-ky zafungoval a pokračovali aj v osobných stretnutiach. Dnes dievčatko hovorí o dobrovoľníčke ako o tete, ktorej verí a vie, že ju nesklame.

Veľmi veľký omyl

„Je súčasťou našich životov. Strávila s nami veľa času, najkrajšie sviatky v roku, spoločné výlety. Nemyslite si, že vy dávate, VY ste tí, čo dostávajú a vás to stojí len kúsok času. Času, ktorý venujete cudziemu dieťaťu raz do týždňa, avšak získate priateľa na celý život. Pochopíte hodnoty, stanú sa vám bližší ľudia, ktorí s vami zdieľajú váš život, naučíte sa pokore a nezištnej láske,“ povedala pre Dnes24 dobrovoľníčka.

„Celý čas som si myslela, že ja som tá, kto ide dávať, tá, kto ide pomáhať. Omyl a veľmi veľký!“

Vzťah, ktorý sa medzi BUDDY dvojicou vytvoril, opisuje Magdaléna ako nádherný: „Vidím jej vďačnosť, a to nebolo od začiatku tak. Učila sa to. Deti z detských domovov nie sú zvyknuté prosiť a ďakovať, chce to len vašu trpezlivosť. Vidím jej lásku, snahu, má veľa otázok, ako by mohla byť lepším človekom, ako by mohla prežiť lepší život, nechá sa viesť a poučiť. Vidím jej ochotu, snaží sa pomáhať ostatným, formuje svoje názory, pripúšťa svoju nedokonalosť, uvedomuje si, že slušným správaním sa dostane ďalej. Hospodári s peniazmi a uvažuje nad budúcnosťou.“

Dievčatko dnes aj vďaka času a vplyvu dobrovoľníčky študuje na strednej škole, chce si spraviť maturitu a dokonca uvažuje nad vysokou školou.

„Keď povedala svojej vychovávateľke, že v jej živote je len jedna teta a tou som ja, uvedomila som si, že som pre tohto človiečika veľmi dôležitá. Zároveň som pochopila, že celá moja snaha, čas a energia, nie sú zbytočné,“ dodala Magdaléna.

Deti z detských domovov aj vďaka programu BUDDY nekončia pri nezákonnej činnosti, či na ulici. Dostanú šancu zažiť nezištný bezpečný vzťah a nájsť si dôstojnú prácu a bývanie.

Zdroj: Dnes24.sk