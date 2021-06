Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Kliešťová sezóna je tu! Tipy, ako ochránite svojho štvornohého kamaráta Prechádzky lesom sú vašou obľúbenou spoločnou aktivitou. Po nich však príde na rad to, čo nemáte radi vy, ani váš psík - lov na kliešte v hustej kožušine. 20. jún 2021 ts Magazín

20. jún 2021 ts Magazín Kliešťová sezóna je tu! Tipy, ako ochránite svojho štvornohého kamaráta Prechádzky lesom sú vašou obľúbenou spoločnou aktivitou. Po nich však príde na rad to, čo nemáte radi vy, ani váš psík - lov na kliešte v hustej kožušine.

Počas teplých jarných a letných dní patria medzi najväčších nepriateľov psa aj kliešte. Kliešťová sezóna je tu a psičkári opäť riešia dilemu, ktoré antiparazitikum je pre psíka tou najlepšou voľbou. Obzvlášť ak majú doma okrem chlpáčov aj malé deti.

Našťastie, dnes už je z čoho vyberať, dokonca už existujú aj tabletky proti kliešťom. Ak váš psík neobľubuje tabletky, stále si môžete vybrať „menšie zlo“ a zaobstarať mu pipetu, sprej, antiparazitný obojok či elektrický odpudzovač kliešťov.

Tabletky

Donútiť psíka prehltnúť tabletu nie je žiadna sranda, niektorí s tým však problém nemajú. S tabletkami proti kliešťom je to o čosi jednoduchšie, bývajú ochutené a chlpáči ich vnímajú skôr ako maškrty. Ak ale predsa, podajte ich psíkovi tak, že ich poriadne lyžičkou rozdrvíte a zamiešate v troche zmesi zo psej konzervy. Finta so šunkami a syrmi už na mnohých psíkov neplatí. Šunku vám môžu spapať a tabletku vypľuť.

Účinok tablety pretrváva tri mesiace a vyjde vás na cca 40 eur, každý veterinár má iný cenník.

Pipeta

Pipety sú veľmi obľúbenými antiparazitikami, najmä vďaka účinnosti a jednoduchej aplikácii. Stačí ich naniesť na srsť psíka od krku po chvost a vmasírovať pozdĺž chrbátika. Niektoré dokonca obsahujú látky s repelentným účinkom, a teda odpudzujú lietajúci hmyz.

Veľkou výhodou je, že kliešte sa pri kontakte s takto chráneným psíkom nestihnú prichytiť. Zomrú už pri kontakte so srsťou, kožou. Po aplikácii (aj niekoľko dní pred ňou) by ste psíka nemali kúpať šampónmi, aby ste mu nezmyli ochranný povlak zo srsti.

Pipety chránia psíka pred kliešťami asi mesiac. Psík je v tomto prípade chránený aj pred blchami, a to až na tri mesiace. V obchodoch kúpite pipety už od 3 eur za kus. Vzhľadom na to, že jedna pipeta chráni psíka len mesiac, budete ich počas kliešťovej sezóny potrebovať viac, čo znamená aj vyššie výdavky.

Obojok

Obojky proti kliešťom sú overeným, spoľahlivým a obľúbeným produktom. Nie je však jedno, akého výrobcu zvolíte. Niektoré sú viac, iné menej účinné, na niektoré psík reaguje zle – svrbenie, začervenanie kože, atď. a sú aj také, ktoré dosť zapáchajú. Ak už viete zo skúseností, ktorý je pre vášho psíka vhodný, neexperimentujte a zostaňte mu verní. Ak riešite antiparazitiká prvýkrát, nechajte si poradiť od svojho veterinára.

Doba účinku obojkov sa líši, nakoľko každý obsahuje iné účinné látky, ktoré sa postupne uvoľňujú na srsť zvieraťa. Väčšinou je to od troch do ôsmich mesiacov a psíka chránia nielen pred kliešťami, ale aj pred blchami a väčšina aj pred lietajúcim hmyzom.

Pre najlepší účinok obojok zo psíka neskladajte. Utiahnutý by mal byť tak, aby sa medzi obojok a krk zvieraťa zmestili dva prsty.

Výhodou je, že sú vodeodolné, čiže pri bláznivých hrách pri vode nemusíte mať obavy, že by bol psík chránený menej.

Niektorí výrobcovia uvádzajú na produktoch, že kliešť sa síce prichytí, no nestihne do psíka vypustiť jed. Kliešť zomrie prisatý na psíkovi, nič mu však vraj nehrozí. Nakoľko budete tomuto tvrdeniu dôverovať, je len na vás. Sme však toho názoru, že antiparazitikum by malo by natoľko účinné, aby zabránilo prichyteniu kliešťa, a tým aj nebezpečnej infekcii.

Cenové rozpätie tohto antiparazitika závisí od výrobcu aj doby účinku. Najlacnejšie nájdete už od troch eur, no nie všetko lacné je aj dobré a účinné. Najlepšie urobíte, ak si ceny produktu overíte aj na internete, nakoľko rozdiel býva niekedy až 10 eur. Odporúčame cenovú kategóriu 10 – 20 eur.

Elektrický prívesok

Elektrickým príveskom zatiaľ dôveruje len malá skupina psičkárov. Fungujú na princípe vysielania ultrazvukových impulzov, ktoré majú kliešte odpudzovať. K výhodám prívesku ale patrí netoxickosť, nevylučujú chemické látky ani zápach. Jednoducho prívesok pripnete na obojok a váš psík je chránený. Životnosť batérie prívesku je až 1 rok.

Ak by sa vám táto forma ochrany pred parazitmi osvedčila, v rodine s deťmi máte vyhraté. Žiadny smrad, žiadne chemikálie a napokon žiadne parazity a starosti navyše. Ceny sa pohybujú okolo 20 – 30 eur.

Oblečenie a šatky

Zaujímavosťou medzi antiparazitikami pre psíkov sú aj šatky či tričká, ktoré ale psíka chránia len počas nosenia. Sú však odolné voči vode, vydržia vraj až 70 praní, sú teda použiteľné na viac sezón. Mali by chrániť aj pred komármi, pakomármi a muchami, ich účinok na lezúce parazity je však nižší.

Šampóny a spreje

Každá panička si rada vystíska voňavučkého psíka, no nie každý psík sa rád kúpe. Časté kúpanie dokonca psíkom škodí! Šampóny a spreje ničia len parazity prítomné na tele psíka a nezaručia vám dlhodobú ochranu pred parazitmi, majú krátkodobý účinok – len niekoľko dní. Navyše, aplikácia spreja je veľmi náročná. Zviera musí byť v pokoji, prípravok mu nesmie zasiahnuť oči, a tak ďalej. Toto antiparazitikum je účinné zvyčajne po dobu dvoch mesiacov.

Spreje sú dostupné od 4 eur, šampóny od 1 – 2 eur.

Pri výbere vhodného antiparazitika zohľadnite najmä zdravotný stav a veľkosť zvieraťa. Nezabudnite tiež, že väčšina prípravkov pre psov je pre mačky toxická. Nepoužívajte preto prípravky pre psov na mačky!

