Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Kolíková kritizuje novú súdnu mapu: Hovorí o veľkom PROBLÉME Mária Kolíková sa nevie stotožniť s ministrom spravodlivosti. Čo kritizovala na novej súdnej mape? 9. november 2022 Zo Slovenska

Problémom novelizácie reformy súdnej mapy je vypustenie previerok pre sudcov, ktorí budú prechádzať na nové správne súdy. V diskusii o novej podobe reformy v pléne Národnej rady (NR) SR to povedala poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Avizuje preto pozmeňujúci návrh, ktorým by sa neumožnilo vypustenie preverovania sudcovskej spôsobilosti.

Čo považuje za problém?

Kolíková podľa svojich slov nevie prijať požiadavky sudcov, ktorí sa nechcú podrobiť previerkam. Súčasťou odkladu reformy je podľa nej to, že sa vytvára skupina sudcov, ktorá prejde z krajských súdov na správne súdy bez sudcovskej spôsobilosti. Považuje to za veľký problém a odporuje to podľa nej aj programovému vyhláseniu vlády. Spustenie previerok je podľa nej výnimočné pri nových súdnych inštitúciách, pričom ak sa sudca hlási na odvolací súd, nedostane sa naň bez previerky.

Exministerka tvrdí, že bola pripravená implementovať reformu bez odkladu a naplno by spustila nové správne súdy. Staré spisy chcela nechať na starých súdoch, aby nové správne súdy nemali taký „stres“, že musia na seba prebrať od 1. januára staré aj nové spisy. „Keď vidíme, že sa tam noví sudcovia nehrnú, nechajme im tam tie spisy, kým sa nám nerozbehnú nové správne súdy,“ povedala.

Nepovažuje až za také problematické, že sa reforma posúva „o nejaký ten mesiac“. Nevie však prijať, že sa nebude využívať „ojedinelá“ možnosť vyžadovania sudcovskej spôsobilosti. Nevie sa stotožniť s ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, že každý sudca v systéme sudcovskú spôsobilosť má. Túto spôsobilosť podľa nej odobruje Súdna rada SR, ktorá vie od polície či Slovenskej informačnej služby získať informácie, vyhodnotiť ich a zobrať do úvahy.

Previerke môžu byť podrobení kedykoľvek

Karas reagoval, že ak sudcovia z krajských súdov odmietnu prestúpiť na novozriadené správne súdy, stratíme inštitucionálnu pamäť. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) mu odpovedal, že nevie, ako sa bije zachovanie inštitucionálnej pamäte s preverovaním sudcovskej spôsobilosti.

Ako minister tvrdí, podsúva sa argument o tom, že spochybňuje legitimitu správnych súdov. Problematika previerok sa podľa neho týka niekoľkých sudcov, ktorých krajina potrebuje, aby prejavili vôľu preloženia na správne súdy. Tí môžu byť kedykoľvek podrobení previerke. Nemyslí si, že téma previerok by mala byť dôvodom, pre ktorý by mal byť návrh posunu účinnosti spochybnený.

