Kolíkovej frakcia KONČÍ v Za ľudí! Odídenci vstupujú do klubu SaS

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube. Odchádzajú do klubu Sas. Klub Za ľudí sa po ich odchode rozpadne, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie.

Predseda SaS Richard Sulík deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti.

Napätie v strane Za ľudí

„Pretrvávajúce napätie v strane Za ľudí škodí tak strane, ako aj zvyšku koalície a škodí i krajine. Náš spoločný príbeh so stranou Za ľudí dnes končíme, lebo náš projekt v nej zanikol,“ povedala Kolíková na spoločnej stredajšej tlačovej konferencii s tým, že k rozhodnutiu dospeli po dôslednom zvážení.

Do budúcna sa chcú identifikovať ako platforma Za spravodlivé Slovensko. Deklarovala, že zámerom nie je ďalší politický subjekt.

Prestup do klubu SaS vysvetlila tým, že majú záujem o odbornú aj politickú spoluprácu so stranou, ktorú označila za najbližšieho partnera. Do klubu SaS tak odchádzajú poslanci Vladimír Ledecký, Marek Hattas, Tomáš Lehotský, Vladimíra Marcinková, Michal Luciak a Ján Benčík. Spolu s nimi budú s Kolíkovej platformou spolupracovať aj bývalí štátni tajomníci za stranu Za ľudí Marek Antal a Zuzana Kumanová.

Prestup poslancov

„Nechcem otvárať koaličnú zmluvu, chcem stabilitu v koalícii. Našou zásadnou požiadavkou je, že Mária Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti,“ povedal Sulík a poukázal na jej doterajší výkon funkcie a reformy. Podčiarkol, že prestupom poslancov do klubu SaS sa stali druhým najsilnejším koaličným partnerom. Deklaroval však, že si nebudú nárokovať ďalšie funkcie, napríklad post predsedu parlamentu.

Vysvetlil, že Kolíková bude členom ministerského klubu SaS a bude aj jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady. Prestup poslancov do klubu SaS má podľa neho aj vzhľadom na situáciu v strane Za ľudí prispieť k udržaniu koalície. Hovorí aj o posilnení odbornosti klubu SaS. Vyjadril záujem aj o prípadnú dlhšiu spoluprácu.

Rozkol v klube

Zotrvanie Remišovej vo funkcii ministerky pre investície a informatizáciu SaS podľa slov Sulíka podporí. Dodal, že s koaličnými partnermi budú rokovať o ich požiadavkách a hľadať spoločnú reč. V parlamente ešte ostal neobsadený post podpredsedu snemovne, ktorý mal patriť strane Za ľudí. V tejto súvislosti Sulík uviedol, že ak by SaS mohla post obsadiť, napríklad preto, lebo si nenárokuje post predsedu NR SR, tak by mal pozíciu obsadiť Lehotský.

Po odchode šiestich poslancov zo Za ľudí ostanú v parlamente štyria poslanci strany. Na fungovanie poslaneckého klubu je podľa rokovacieho poriadku NR SR potrebných aspoň osem členov. Ak ich počet počas volebného obdobia klesne pod túto hranicu, klub zaniká.

Rozkol v strane Za ľudí sa vyostril po vládnej kríze, keď niekoľkí členovia vyjadrili nespokojnosť s vedením strany i krokmi ich líderky Veroniky Remišovej. Žiadali zvolanie mimoriadneho snemu a zmenu vo vedení. Snem sa však nekonal a názorové rozdiely vyústili do vzniku frakcie okolo Kolíkovej a ich následného odchod

Zdroj: TASR/Dnes24.sk