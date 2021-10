Zdroj: TASR/Jakub Kotian Kollár reformy nepodporí: Zachraňujem pred POTUPOU, je to HANBA na 100 rokov! Šéf parlamentu podľa vlastných slov nejde proti vládnej koalícii a koaličným partnerom. 25. október 2021 Politika

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) je proti tomu, aby sa zrušila nemocnica v Trstenej. Podľa jeho slov je neprípustné, aby sa reformy robili proti ľuďom.

Avizoval, že chce presvedčiť čo najviac koaličných poslancov, aby sa proti nej postavili. Kritizoval tiež reformu súdnictva. Tú podľa neho chce už asi iba ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Kollár to uviedol po pondelňajšej návšteve Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej.

Hlasovať nebudú

„Nedovolím, aby sa takéto niečo zrušilo. Neexistuje, aby to nejaký úradník, ktorý to už raz od stola napísal pre minulú vládu, teraz vytiahol, premaľoval a dal to našej vláde. Nedovolím, aby títo ľudia prišli o zdravotnú starostlivosť,“ podotkol šéf parlamentu.

Kollár uviedol, že nerozumie, prečo reformu nerobia radšej tam, kde je potrebná. „Nebudem za to hlasovať a urobím všetko pre to, aby som presvedčil čo najviac koaličných poslancov, aby sa postavili proti takémuto nezmyslu rušiť okresné nemocnice,“ zdôraznil.

Ako dodal, všetky sú v zisku a normálne fungujú. Argument ministerstva zdravotníctva, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude, považuje Kollár za nezmysel.

Kolíkovej hračka

Šéf parlamentu podľa vlastných slov nejde proti vládnej koalícii a koaličným partnerom, naopak, zachraňuje ich pred potupou a „hanbou na sto rokov“. Kollár avizoval, že chce byť aj naďalej súčasťou koalície. Skritizoval tiež reformu súdnictva.

„Kde prídem, tam sú proti tomu. Nech si pani Kolíková vymyslí nejakú inú hračku,“ uviedol.

Proti navrhovanej reforme nemocníc protestovalo minulý týždeň v Trstenej približne 500 ľudí. Organizátori protestu žiadajú rezort zdravotníctva, aby nemocnice v Trstenej, v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši ostali zaradené ako regionálne.

Šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vtedy avizoval, že do nemocnice v Trstenej vycestuje v najbližšej dobe.

Kritika Hlasu

Rušenie akútnych lôžok by mala reforma priniesť aj v trebišovskej nemocnici. To by bolo nezmyselným medicínskym rozhodnutím, na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal člen zdravotníckeho parlamentného výboru a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Podľa neho musí byť zachovaná jej súčasná štruktúra a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V trebišovskej nemocnici je ročne hospitalizovaných 14-tisíc pacientov. „Iba jedna desatina z nich sú pacienti, ktorí boli na chronických lôžkach,“ povedal s tým, že ak by sa všetky akútne lôžka zmenili na rehabilitačné a doliečovacie, pacienti by museli chodiť do okolitých nemocníc, no tie nemajú kapacity.

Argumentovanie plánom obnovy pri reforme optimalizácie siete nemocníc nepovažuje za správne, keďže sa dá upraviť podľa reálnych potrieb.

Nesúhlas s transformáciou nemocnice v Trebišove na komunitnú v rámci plánovanej reformy ešte pred mesiacom deklarovali aj predstavitelia miest a obcí tohto okresu na čele s primátorom Trebišova Marekom Čižmárom. Za zachovanie jej regionálnej úrovne spustili petíciu. „Za necelé tri týždne petičnej akcie bolo zozbieraných 25 791 podpisov obyvateľov,“ povedal Čižmár.

