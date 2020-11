Dnes o 14:05 MI Zo Slovenska Kollárove nočné návštevy žien vyvolali spor: Keď sa personál ozval, vraj im hrozili výpoveďou!

Predseda parlamentu priznal, že za ním do nemocnice chodia ženské návštevy, a to aj v noci. Podľa denníka Sme sa Kollárove priateľky hádajú so sestričkami a údajne nenosia rúška.

Boris Kollár leží už mesiac po ťažkej autonehode v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Hoci v slovenských nemocniciach platí zákaz návštev kvôli pandémii koronavírusu, pre predsedu parlamentu platia iné pravidlá. Navštíviť ho mali koaliční partneri a pravidelne za ním chodia aj jeho ženy.

Sestričky sa sťažujú

Informáciu o ženských návštevách Borisa Kollára priniesol denník Sme. Píše, že za ním chodia aj o druhej v noci a údajne to vyvoláva konflikty.

„Sestrám sa nepáči, že za Kollárom chodia hocikedy, napriek zákazu návštev v nemocnici, narúšajú ich súkromie a požadujú od nich veci, ktoré nie sú v ich pracovnej náplni,“ uvádza denník.

Odvoláva sa pritom na viacerých zdravotníkov nemocnice, ktorí sa rozhodli zostať v anonymite. Na návštevy prominentného pacienta sa vraj sestričky nemôžu ani sťažovať.

„Keď sa proti tomu ohradili, vedenie nemocnice im vraj pohrozilo výpoveďami a siahlo im na vianočné odmeny,“ uviedli pre denník Sme dvaja zdravotníci nemocnice.

Ešte vážnejšie však vyznieva informácia, že „dámske návštevy nedodržiavali žiadne pravidlá a po oddelení chodili bez ochranných prostriedkov,“ uviedla pre Sme jedna zo sestier. Oficiálne potvrdiť všetky tieto obvinenia sa zatiaľ nepodarilo.

Je to v poriadku

Boris Kollár svoje návštevy obhajuje tým, že je hospitalizovaný v samostatnom trakte pre ústavných činiteľov, ktorý je oddelený od bežných pacientov.

Pre denník Plus jeden deň vysvetlil, že všetko je podľa neho úplne v poriadku. „To nie sú ženské nočné návštevy. Ja si tu nevyhadzujem z kopýtka. Proste som sa dohodol s 3 – 4 najbližšími, ktorí sa o mňa 24 hodín starajú a majú podelené služby. Pri mne je vkuse niekto,“ uviedol pre denník B. Kollár.

Jeho ženy sa vraj o neho starajú namiesto sestier, aby ich nemusel otravovať. „Nemusia nič robiť,“ dodal na adresu zdravotníckeho personálu v rozhovore pre Plus jeden deň.

