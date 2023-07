KONEČNE! Adela a Viktor Vinczeovci odtajnili pohlavie svojho dieťata: Majú synčeka!

Vlani v novembri sa manželia konečne dočkali potomka. Úrady im oznámili, že sa stanú rodičmi. Práve tento moment Adele aj Viktorovi úplne zmenil život. Malo to však jednu nepríjemnosť. Na základe procesu adopcie nemohli „do sveta“ povedať pohlavie dieťatka.

Adela sa vtedy vyjadrila v takom zmysle, že podpísali mlčanlivosť o veku, mene, pohlavia, odkiaľ je a podobne. Až doteraz vlastne im dieťa nebolo oficiálne pridelené.

Samozrejme, na výber boli len dve možnosti, ale veľa Slovákov bolo zvedavých, či sa moderátorská dvojica stala rodičmi dievčatka či chlapčeka. „Adoptované dieťatko rozhodne neskrývajú, chodia s ním dokonca na detské plávanie či do reštaurácií. Takže si už viacerí všimli, že ružové gumičky vo vlasoch nenosí,“ píše pluska.sk.

Dodržanie predpisov bolo nutné, preto manželia vyšli so skutočnou pravdou von až teraz. Keď už mohli. "Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ uviedla Adela pre pluska.sk.