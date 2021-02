Zdroj: TASR/Martin Baumann Koniec núdzového stavu a DEMISIA Krajčího? Je to možné, hovorí Kollár Lídri koalície hovorili o možnosti demisie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Rozhodnutie je však podľa šéfa parlamentu na premiérovi. Dnes o 13:25 Politika

Dnes o 13:25 Politika Koniec núdzového stavu a DEMISIA Krajčího? Je to možné, hovorí Kollár Lídri koalície hovorili o možnosti demisie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Rozhodnutie je však podľa šéfa parlamentu na premiérovi.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Hlasovanie o núdzovom stave v Národnej rade (NR) SR zrejme bude tesné, očakáva to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Pred utorkovým stretnutím s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) uviedol, že zrejme bude problém dodať na stredajšie (24. 2.) hlasovanie v pléne 76 koaličných poslancov.

Plán B zatiaľ nie je

Zatiaľ však podľa jeho slov rátajú s tým, že ich príde dostatok. Potvrdil tiež, že lídri koalície hovorili o možnosti demisie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Rozhodnutie je však podľa šéfa parlamentu na premiérovi.

„Budeme mať asi problém dať 76 koaličných poslancov, takže budeme to naozaj počítať a keď to vyjde, tak to bude naozaj veľmi tesné,“ povedal Kollár. Problém vysvetlil tým, že veľa poslancov je chorých a v karanténe. Ak by sa nepodarilo odsúhlasiť núdzový stav v pléne, budú podľa neho hľadať ďalšie riešenie. Plán B však zatiaľ podľa neho nie je, pretože rátajú s účasťou dostatočného počtu poslancov.

Otázku demisie ministra Krajčího podľa Kollára na koaličnej rade neotvorili. Potvrdil však, že o tejto alternatíve hovorili na stretnutí lídrov.

„Sedeli sme ako štyria lídri a tam sme sa bavili aj o tejto alternatíve,“ uviedol. Nepovedal však, či je demisia ministra v hre. „Všetko je na pleciach pána premiéra, keď sa rozhodne áno, tak áno, keď sa rozhodne nie, tak nie,“ dodal.

Núdzový stav nepodporia

Aktualizované 13:25 Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, ktorí pôsobia v strane Hlas-SD, nepodporia predlžovanie núdzového stavu v pléne Národnej rady (NR) SR.

Uviedol to expremiér a líder strany Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii. Argumentuje slabým zdôvodnením vlády a tým, že ani zákaz vychádzania neprináša očakávaný efekt vzhľadom na situáciu s pandémiou nového koronavírusu.

Dodal, že vláda by sa mala zamerať aj na prevenciu a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 ešte predtým, ako sa dostanú do nemocnice.

Pellegrini tvrdí, že núdzový stav je predlžovaný zbytočne. „Neprináša žiaden reálny výsledok. Zdôvodnenie, ktoré máme v NR SR, je veľmi slabé a nepresviedča nás o tom, že núdzový stav je riešením,“ povedal.

Jediným argumentom vlády je podľa neho potreba zákazu vychádzania, ktorý bez núdzového stavu byť nemôže. Myslí si, že na boj s koronakrízou, zníženie počtu nakazených a hospitalizovaných by postačoval aj nižší stupeň, teda vyhlásenie mimoriadnej situácie. Aj vtedy môže podľa jeho slov hlavný hygienik vydávať opatrenia.

Zdroj: TASR