Zdroj: TASR/Jakub Kotian Lockdown ani automat nezaberajú. Matovič zvoláva odborníkov NA KOBEREC, že čo ideme robiť Prijaté opatrenia nezaberajú a počty pacientov v nemocniciach neustále rastú. Premiér chce vedieť čo robiť, aby sa to zastavilo. 22. február 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska

22. február 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska Lockdown ani automat nezaberajú. Matovič zvoláva odborníkov NA KOBEREC, že čo ideme robiť Prijaté opatrenia nezaberajú a počty pacientov v nemocniciach neustále rastú. Premiér chce vedieť čo robiť, aby sa to zastavilo.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Bez ohľadu na prijatý lockdown a COVID automat počty pacientov v nemocniciach z týždňa na týždeň stále rastú. Povedal to premiér Igor Matovič na pondelkovej (22. 2.) tlačovej konferencii.

V iných krajinách podľa Matoviča začali počty nových prípadov koronavírusu klesať približne desať dní po zavedení lockdownu. Ako uviedol premiér, v polovici decembra vypočul volania niektorých ľudí a prezidentky SR Zuzany Čaputovej a nechal riadenie pandémie na vedcoch a momentálne platia opatrenia, ktoré navrhli odborníci. Napriek tomu dosahujeme v štatistikách strop.

Ako ďalej?

Na utorok 23. februára Matovič zvolá okrúhly stôl odborníkov a vedcov a očakáva od nich odpoveď na to, ako majú zmeniť pravidlá, aby zastavili neustály rast nových hospitalizácií. Stretnúť sa až teraz chce preto, lebo očakával, že opatrenia zaberú a spomalia šírenie koronavírusu. Keďže sa tak nestalo, chce vedieť, kde sa stala chyba.

„Som zvedavý, či sa odborníci zhodnú na jednotnom názore, kde je pes zakopaný,“ povedal. Medzi pozvanými odborníkmi majú byť podľa premiéra známe mená. Medzi nimi všetci autori COVID automatu, infektológovia, epidemiológovia a virológovia.

Kostoly sú rizikom

Premiér sa vyjadril aj k téme otvárania kostolov a obnovenia verejných bohoslužieb. „Som veriaci ale bolo by nezodpovedné otvárať kostoly a bolo by to veľké epidemiologické riziko,“ uviedol Matovič.

Matovič sa vrátil aj k ruskej vakcíne Sputnik V. „Situácia je zrelá na to, aby sme kvalitnú vakcínu dovolili používať, napriek tomu, že ešte nie je registrovaná.“ povedal na tlačovej konferencii. Rozhodnutie prenechá na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, no zároveň na neho nechce tlačiť.

Podľa Matoviča by si mal každý vstúpiť do svedomia, či vždy dodržiaval opatrenia alebo sa ich snažil obchádzať. „Každý jeden máme svoj podiel viny, okrem tých, ktorí stopercentne dodržiavali opatrenia.“ tvrdí premiér. Nedodržiavanie pravidiel sa podľa neho nedá ustrážiť a ľudia sú voči príslušníkom polície v presile.

Zdroj: Dnes24.sk