KONIEC teplých dní! O pár hodín udrú BÚRKY, hrozia aj povodne. Kde sa počasie ZHORŠÍ? Na väčšine Slovenska sa môžu v stredu večer vyskytnúť búrky. 13. september 2023

V priebehu popoludňajších hodín môže byť na západe Slovenska miestami až oblačno, no stále sa neočakávajú ani prehánky, ani búrky, informuje iMeteo.sk. Prvé prehánky a búrky sa na našom území začnú objavovať až v priebehu neskoršieho večera po západe Slnka.

Platia výstrahy

Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj. Zároveň platí aj pre okresy Poprad a Rožňava.

Očakávajú sa tam búrky od 20.00 h do štvrtka (14. 9.) do 6.00 h. Vyskytnúť sa môžu búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

SHMÚ tiež upozorňuje na prívalové povodne v okresoch Skalica a Senica. Výstraha prvého stupňa tam platí od stredy 20.00 h do štvrtka 2.00 h. Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach SHMÚ predpokladá výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov.

Čaká nás búrlivá noc

Najaktuálnejšie výstupy numerických modelov naznačujú, že prvé búrky sa začnú na našom území objavovať až po 21:00 v oblasti západného Slovenska. Do polnoci by malo byť búrlivo na západe a severozápade Slovenska.

Búrky by sa počas večera a noci mali vyskytovať na západnom a severozápadnom Slovensku a počas noci by malo prejsť do dažďa, ktorý sa začne presúvať smerom na východ.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR