12. február 2024 Rastislav Búgel Regióny KONTROVERZNÉ nariadenie v Petržalke: Chcete home office? Nahláste cez GPS svoju polohu! Ak chcú zamestnanci petržalského úradu využívať home office, musia nahlásiť svoju polohu pomocou GPS. Podľa kontrolórky však na to mestská časť nemá oprávnenie.

Ak chcú zamestnanci mestskej časti Petržalka pracovať z domu (home office), musia sa pri prihlásení do dochádzkového systému lokalizovať pomocou GPS. Upozornil na to denník SME.

Ak zamestnanec nenahlási svoju polohu, systém ho jednoducho nepustí ďalej.

Rovnaký postup musí spraviť aj pri ukončení práce. Portál pripomína, že zamestnanec sa môže nachádzať na inej adrese, ako je adresa jeho trvalého bydliska, len keď mu to odsúhlasí zamestnávateľ.

V utorok (6. februára) bola na zastupiteľstve mestskej časti predložená Čiastková správa z kontroly ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrola všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere.

Starosta na tom trvá

Kontrolórka Diana Chovancová upozorňuje, že v prvom rade musí mestská časť „na spracúvanie lokalizačného údaja disponovať primeraným právnym základom v súlade s GDPR, ktoré vymedzuje podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné.“ Odporúča preto vypnúť GPS lokalizáciu.

Starosta Ján Hrčka sa však počas zastupiteľstva ohradil. „Zodpovednosť má štatutár, ktorý rozhoduje, teda ja. Ja trvám na tom, že to ostane tak, ako to je,“ uviedol s tým, že k zadaniu polohy vraj nikoho nenúti: "Kto to nechce rešpektovať, nemusí ísť na home office a stačí, keď príde fyzicky do práce.“

Hrozí im pokuta?

Niektorí poslanci starostu podporili a tvrdili, že je to v jeho kompetencii. Ďalší však netajili obavy. "Poslanci majú dozerať aj na financie mestskej časti a toto je jedna z vecí, keď mestská časť môže dostať pokutu,“ nechal sa počuť poslanec Juraj Valocsay.

Poslanec Adam Sarlós považuje toto nariadenie za dehonestujúce. "Samozrejme, zamestnancov treba kontrolovať, ale má to mať nejakú hranicu, ktorú sme už prekročili. Dôležité je, že na home office vidím výsledok práce,“ povedal.

Fluktuácia na úrade

Starosta tvrdí, že toto pravidlo zaviedol, aby si ľudia nenahlasovali home office, keď sú napríklad na dovolenke v Tatrách: „Home office je pre mňa benefit. Trvám na tom, že pri ňom dávam určité podmienky.“

Ostatné bratislavské mestské časti takúto kontrolu zamestnancov nemajú a ani o nej neuvažujú. Dôležité podľa nich nie je to, kde zamestnanec pracuje, ale či si splní pracovné povinnosti.

Podľa bývalých zamestnancov takto miestny úrad iba zvyšuje fluktuáciu. „Za minulý rok z približne dvesto zamestnancov miestneho úradu ukončilo pracovný pomer 82 zamestnancov. V roku 2022 ich odišlo 78 a v roku 2021 to bolo 91, čo je takmer polovica zamestnancov úradu,“ píše SME.

