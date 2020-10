16. október 2020 Tunde Zo Slovenska Koronavírus: Slovensko hlási nový REKORD! Pribudlo viac ako 2-tisíc prípadov nákazy

Na Slovensku boli za štvrtok zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 26 300 pozitívne testovaných ľudí.

Počas štvrtka (15. 10.) bolo zistených 2 075 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje Slovensko už 26 300 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.

Počas včerajšieho dňa bolo otestovaných 14 010 ľudí.

Nové prípady

„Najviac pozitívnych prípadov bolo v Žilinskom kraji (679), nasleduje Prešovský kraj (435), Trenčiansky (255), Košický (177), Trnavský (155), Bratislavský (135), Banskobystrický (133) a Nitriansky kraj (106). Je medzi nimi 1 127 žien a 948 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 93 rokov,“ informuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pribudlo ďalších 256 vyliečených pacientov, celkovo je teda v našej krajine z ochorenia vyliečených 7 182 ľudí. Našťastie, počas včerajšieho dňa sa počet úmrtí nezvýšil, zostáva na 71.

V nemocniciach pribudlo 31 ľudí, celkovo je hospitalizovaných 540 ľudí. „Potvrdené ochorenie COVID-19 má 464 z nich. Na JIS je 18 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov,“ spresnilo ministerstvo.

Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 19 047.

Nové opatrenia

Od 15. októbra platia na Slovensku prísnejšie protiepidemické opatrenia, a to dovtedy, kým sa kĺzavý 7-dňový medián nezníži pod 500. Vyhlásil to v nedeľu (11. 10.) premiér Igor Matovič. „Zjednodušene povedané, potrebujeme dostať denný počet prípadov pod 500,“ povedal premiér, ktorý neočakáva, že to klesne pod túto hranicu už v priebehu týždňa.

