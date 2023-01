Zdroj: Facebook.com/Marian Kotleba , TASR/Jakub Kotian Kotleba kvôli vražde v Michalovciach burcuje a chce DOMOBRANU: Hamran mu poriadne NALOŽIL! Na Nový rok Slovenskom otriasla ohavná vražda v Michalovciach. Tragickej udalosti sa chytil Marian Kotleba, ktorý opäť burcuje verejnosť. Okamžite na neho zareagoval policajný prezident Štefan Hamran. 4. január 2023 Krimi

4. január 2023 Krimi Kotleba kvôli vražde v Michalovciach burcuje a chce DOMOBRANU: Hamran mu poriadne NALOŽIL! Na Nový rok Slovenskom otriasla ohavná vražda v Michalovciach. Tragickej udalosti sa chytil Marian Kotleba, ktorý opäť burcuje verejnosť. Okamžite na neho zareagoval policajný prezident Štefan Hamran.

1. januára v Michalovciach podľahla bodným zraneniam 46-ročná zdravotná sestra Erika. Za necelých 48 hodín od beštiálnej vraždy skončil v rukách polície podozrivý 18-ročný mladík. Chytili ho v Žiline, vo vlaku smerujúcom do Českej republiky.

Krátko po skutku sa spôsobom sebe vlastným pripomenul šéf Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Ten v Michalovciach na nedeľu 8. januára organizuje protest: „Ukážme, že naše sestry, ženy a mamy vraždiť nedovolíme! Ukážme, že keď to je potrebné, vieme ich pred vrahmi a násilníkmi obrániť aj sami. Východniari, ukážte, že ešte na východe žijú chlapi, ktorí sa za svoje ženy vedia postaviť,“ napísal na sociálnej sieti.

Pustil sa do prezidentky

Kotleba zverejnil aj video, v ktorom sa obul do hlavy štátu: „Keď sa teraz prevalilo, že vrahom zdravotnej sestričky Eriky v Michalovciach bol cigán, osadník, tak sa len potvrdila moja prvá domnienka. Preto mi nedá, aby som z tohto miesta, v tejto smutnej chvíli, nevyzval prezidentku Čaputovú, aby si rovnakým spôsobom, ako si uctila dvoch zabitých homosexuálov, alebo akí to boli ľudia, v Bratislave, aby si rovnakým spôsobom uctila aj doslova ulovenú, ako zver zavraždenú, zdravotnú sestru Eriku z Michaloviec. Prezidentka Čaputová, týmto vás vyzývam, aby aj na pohrebe zdravotnej sestričky Eriky bola prezidentská čestná stráž.“

Vyzval na založenie domobrany

Kotleba vyzval policajného prezidenta Hamrana a krajského policajného riaditeľa v Košiciach, aby vykonali preventívne bezpečnostno-pátracie akcie vo všetkých osadách na území Košického kraja.

„Kľudne sa totiž môže stať, že sa objaví ďalší psychopat, ďalší feťák, ďalší sadista, ktorý zabije ďalšiu nevinnú obeť. Vy sa potom už nebudete môcť vyhovárať. A vám, drahí východniari, z tohto miesta odkazujem, že je najvyšší čas, aby ste si založili svoju vlastnú občiansku domobranu. Ak neviete, ako na to, veľmi radi vám pomôžeme. Vražda sestričky Eriky totiž ukázala, že sa už naozaj človek môže spoľahnúť len a len na seba,“ povedal vo videu Marian Kotleba.

Odsúdený zločinec

Na výzvu Mariana Kotlebu okamžite reagoval policajný prezident Štefan Hamran: „Pokiaľ ide o pána Kotlebu, videl som, že ma vyzval, aj krajského riaditeľa, aby sme konali a vykonávali nejaké bezpečnostné pátracie opatrenia. Môžem ubezpečiť pána Kotlebu, že polícia funguje inak ako v minulosti. Mnohí občania to môžu potvrdiť. Všímame si jednotlivé protiprávne skutky. Koniec koncov to pocítil on sám, že všímali sme si aj jeho protiprávne skutky.“

„Polícia zakročila a dnes je to právoplatne odsúdený zločinec, v rámci našej spoločnosti.“

„Takže je to naozaj neviem, či úsmevné alebo cez slzy to rozprávam, keď mňa právoplatne odsúdený zločinec vyzýva k tomu, aby polícia si plnila svoje povinnosti. Myslím si, že polícia si zodpovedne plní svoje povinnosti a skôr mám obavy z toho, že politici tohto typu rozdeľujú našu spoločnosť, vnášajú do nej evidentne napätie a potom to vyústi do rôznych násilností zo strany takýchto zločincov, ako je pán Kotleba, ktorý ešte pár týždňov dozadu tu chcel organizovať nejaké ilegálne hraničné kontroly namiesto policajného zboru. Takže niekedy sa mi až rozum zastaví,“ reagoval policajný prezident.

Musia byť pripravení

Polícia avizovaný protest eviduje a berie ho ako hrozbu. „Musíme byť pripravení aj na to, že jeho prívrženci môžu atakovať napríklad našich spoluobčanov, aj tých, ktorí patria do rómskej komunity. Pripomenul by som pánovi Kotlebovi, že polícia chráni všetkých našich spoluobčanov bez ohľadu na ich národnosť, na ich etnikum, na ich rasu, politické presvedčenie a tak ďalej. Pozeráme sa na každého nášho spoluobčana rovnakou prizmou. To, čo sme zverejnili na našej facebookovej stránke, možno mu to uniklo. Ak tu budú nejaké ataky, ktoré budú smerovať voči komukoľvek v rámci našej spoločnosti, tak polícia bude pripravená zakročiť veľmi tvrdo,,“ dodal Štefan Hamran.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk