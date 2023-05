10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Kouč Ramsay duel s Lotyšskom poriadne PREŽÍVAL: Pomohli mu dve tabletky na TLAK Slovenskí hokejisti zvládli v sobotu jeden z kľúčových súbojov na MS v Rige. S domácim Lotyšskom to bol zápas, ktorý veľa napovedal o postupových možnostiach v základnej skupine. 14. máj 2023 han Šport Hokej

10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

S týmto súperom Slováci doposiaľ na MS trikrát prehrali, v sobotu sa však tešili z dôležitého triumfu 2:1. O tom, že to bol veľký nápor najmä na psychiku, svedčia aj slová trénera Craiga Ramsayho po zápase.

Konečne ich zdolali

Nepríjemný výber Lotyšska zdolali Slováci na ZOH vo Vancouveri 2010, v Turíne 2006 a v Pekingu 2022. Na MS však všetky tri zápasy z rokov 1997, 2013 a 2017 uchmatli pre seba Lotyši.

„Nie je podstatné, kto proti nám stojí. Na šampionáte je dôležitá každá výhra a je zbytočné hovoriť o tom, kto hrá proti nám v ďalšom zápase. Každý tím tu má skvelú kvalitu, individuality, výborných trénerov. Nič ľahké tu nikoho nečaká. Vy musíte len odovzdať na ľade všetko. My sme v tomto zápase hrali veľmi obetavo, zblokovali sme veľa pukov a v záverečnej fáze zápasu sme hrali ako jeden tím. Každý bojoval za každého,“ povedal tréner Ramsay.

Dráma a nervy

V zápase sa Slováci ujali vedenia hneď v úvode po góle Sukeľa a v prvej tretine mali viaceré šance na to, aby svoj náskok zvýšili. To sa im nepodarilo a po vyrovnávajúcom góle Abolsa v druhej časti hry to bol na dlhé minúty súboj kto z koho. Domáci výber hnaný vypredanou arénou mal niekoľko šancí, ale aj brankár Šilovs na opačnej strane predviedol veľkú kvalitu. Napokon rozhodla jednoduchá akcia, keď Koch napálil puk na brankára a Hrivík ho dorazil do siete.

„My sme predtým mali šance, ale pri nich sme urobili zlé rozhodnutia. Mali sme nejaké prečíslenia, ale namiesto strely sme vymýšľali. A videli ste pri góle, že stačí vystreliť a keď máme hráča pred bránkou, je z toho gól. Puk si pekne našiel Hrivíka. Je to presne o tom,“ zdôraznil kormidelník SR.

Siahol po liekoch

Záver duelu bol extrémne náročný, Lotyši mali príležitosti na vyrovnanie. V oslabení podržal Slovákov brankár Škorvánek a naklonila sa k nim aj šťastena, keď Džerinš trafil iba do žŕdky.

„Toto je možno ďalší krok k tomu, aby sme si vybudovali sebavedomie. Toto víťazstvo je dobré a aj spôsob, ako sme k nemu prišli. Ustáli sme oslabenia, našli sme cestu k tomu, ako zápas vyhrať. Ale boli to veľké nervy a keďže už mám svoj vek, musel som si dať pred zápasom dve tabletky na tlak,“ povedal 72-ročný Kanaďan.

Slováci nastúpia na svoj tretí duel v pondelok od 15.20 SELČ proti Kanade.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

