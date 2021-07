Zdroj: TASR Krajniak rieši zákaz nových benzínových áut a zožal VÝSMECH Minister práce sa začal zamýšľať nad pripravovaným zákazom výroby áut s klasickým motorom od roku 2035 v EÚ. Jeho prestrelené úvahy mnohí vysmiali. 29. júl 2021 MI Zo Slovenska

29. júl 2021 MI Zo Slovenska Krajniak rieši zákaz nových benzínových áut a zožal VÝSMECH Minister práce sa začal zamýšľať nad pripravovaným zákazom výroby áut s klasickým motorom od roku 2035 v EÚ. Jeho prestrelené úvahy mnohí vysmiali.

Zdroj: TASR

Európska komisia chce drasticky znížiť emisie skleníkových plynov a preto navrhuje, aby sa od roku 2035 už nemohli vyrábať autá s klasickým benzínovým alebo naftovým motorom.

Je to tvrdé opatrenie, ale veľmi zložitá odborná téma, v ktorej sa laik ľahko môže stratiť. Mnohí komentujúci to výsmešne pripomínajú aj ministrovi práce, ktorý zrazu začal na Facebooku riešiť elektromobilitu.

Predlžovačky z okna

Milan Krajniak považuje návrh Bruselu za veľmi nepremyslený a pochybuje o jeho reálnosti. Na Facebooku k tejto téme vyhlásil aj anketu a pripojil vlastnú úvahu o tom, či by sa dalo napríklad v Petržalke nahradiť každé auto elektromobilom.

„Ku každému autu bude viesť z okna predlžovačka a bude sa v noci nabíjať? Alebo sa budú musieť všetci do práce presúvať pešo?“ Spytuje sa Milan Krajniak.

Bizarná úvaha o predlžovačkách z panelákových okien zdvihla viacerých komentujúcich z stoličky. Hoci Milan Krajniak to zjavne myslel ironicky, predsa len je podľa mnohých diskutujúcich zjavné, že vôbec netuší, o čom hovorí.

Ujo z dediny

„Touto otázkou ste veľmi jednoznačne vyjadrili svoje vedomosti k téme a jasne zadeklarovali váš zámer aj cieľovú skupinu,“ píše jeden z komentujúcich.

Ďalší dodáva, že táto úvaha zodpovedá jeho intelektu a prostrediu, v ktorom sa pohybuje. „Ujo z dediny sa pokúsil byť vtipný a dopadlo to ako vždy.“

Vývoj v oblasti elektromobility i áut na vodíkový pohon totiž napreduje obrovskou rýchlosťou a výrazne ho podporuje aj minister hospodárstva Richard Sulík. Nie všetci však o tom zjavne vedia.

„Môžeme sa vrátiť aj ku koňom a kočom, stav našich ciest tomu zodpovedá. Taký Posledný križiak určite má svojho siváka,“ uštipačne to komentuje jeden z užívateľov Facebooku.

Aké je riešenie?

Obavy Milana Krajniaka z masovej elektromobility sú, samozrejme, odôvodnené. Nabíjacia infraštruktúra sa síce rozvíja veľmi rýchlo, ale ešte stále je na Slovensku iba v plienkach. Vedecký pokrok a najnovšie technológie však postupne prichádzajú s prevratnými riešeniami, ktoré sa v horizonte 30 rokov môžu stať úplne samozrejmé.

Jedným z nich je nabíjanie elektromobilov z pouličných lámp, ktoré lemujú sídliskové ulice. Tento systém už funguje v Nemecku, Poľsku, či vo Veľkej Británii a testuje sa aj na Slovensku.

Každá novostavba už dnes musí mať k dispozícii aj nabíjacie stanice a tie sa postupne budú budovať aj na sídliskách. Pri niektorých bude fungovať aj rezervačný systém pre konkrétnu skupinu motoristov. Európska komisia počíta tiež s tým, že nabíjačky by museli byť k dispozícii na každých 60 kilometroch diaľnice.

30 rokov k dobru

Predovšetkým však platí, že odklon od klasických spaľovacích motorov je trend, ktorý sa nedá zastaviť a Slovensko bude mať dostatok času, aby sa na všetko pripravilo.

Ak by navrhovaná zmena od roku 2035 aj prešla, staré benzínové autá by mohli v pokoji jazdiť po uliciach naďalej, kým by spĺňali normy. To môže byť aj ďalších 15 rokov. Vo výsledku to znamená, že politici, priemysel i motoristi majú dokopy ešte minimálne 30 rokov, aby sa pripravili na svet bez benzínových a dieselových áut.

