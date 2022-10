Zdroj: Pexels.com Ktoré spotrebiče nám v domácnosti najviac ukroja z rozpočtu? Účty za elektrinu sa v súčasnosti stávajú tým najväčším strašiakom v domácnosti. Dôležité je preto zamyslieť sa, ktoré spotrebiče vám z domáceho rozpočtu ukroja najviac. Nič ale nie je stratené. Aj ich používaním môžete ešte stále ušetriť. Viac si o tom povieme v našom článku. 30. október 2022 Tlačové správy

Ktoré spotrebiče nám v domácnosti najviac ukroja z rozpočtu? Účty za elektrinu sa v súčasnosti stávajú tým najväčším strašiakom v domácnosti. Dôležité je preto zamyslieť sa, ktoré spotrebiče vám z domáceho rozpočtu ukroja najviac. Nič ale nie je stratené. Aj ich používaním môžete ešte stále ušetriť. Viac si o tom povieme v našom článku.

Na úvod trochu teórie

Ceny plynu v Európe stále pokračujú v prudkom raste. S tým súvisí aj nárast cien elektrickej energie, ktoré sa dostávajú na rekordné čísla. Je preto dôležité šetriť energiou, aby sme nejaké tie peniaze v domácom rozpočte dokázali aj usporiť. Prvým krokom je vedieť, ktoré spotrebiče vám z domáceho rozpočtu ukroja najviac.

Každý spotrebič má svoju spotrebu danú príkonom – veličina vyjadrená vo wattoch za časovú jednotku. Vyjadruje spotrebu energie daného spotrebiča počas určitého časového úseku. Čím je príkon vyšší, tým sa stáva aj väčším žrútom elektrickej energie.

Energiu pritom platíme za kWh (kilowatt/hodina). Z dôvodu, že na Slovensku pôsobí viacero dodávateľov elektrickej energie, je možné zohľadňovať iba orientačnú cenu. V priemere sa však podľa ZSE v závislosti od typu odberného miesta, tarify a množstva odoberanej energie pohybujú ceny približne od 0,09 do 0,13 – plus poplatok za odberné miesto (cenník platný od 1. 1. 2022).

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví tak cena za elektrinu pre domácnosti v roku 2022 vzrástla o 3 až 4 eurá mesačne. Dôležité je však vedieť, že cena elektriny na rok 2023 ešte stále nie je stanovená. Všetky ceny, ktoré sa dozvedáme z médií, sú len orientačné a iba návrhy.

Okrem aktuálnej celkovej ceny energie má vplyv na výslednú cenu aj typ vašej domácnosti (byt, rodinný dom), spôsob kúrenia a ohrievanie vody (ústredné kúrenie, vlastný kotol…). Je totiž rozdiel, či používate elektrinu iba na varenie, alebo aj na ohrev vody.

Ktoré spotrebiče spotrebujú najviac?

Medzi najväčších žrútov elektrickej energie v domácnosti patria:

bojler a kotol,

chladnička s mrazničkou,

práčka,

sušička,

sporák a rúra.

Bojler a kotol

Bojler a kotol sa týkajú najmä domácností, ktoré elektrinou kúria aj ohrievajú vodu. Patria tak k spotrebičom s najvyššími výdavkami za elektrinu. V súvislosti s cenou elektrickej energie a v závislosti od typu ohrevu vás bojler zatiaľ vyjde na 350 až 500 eur ročne.

Čo sa týka samotného kotla, ktorý kúrenie poháňa, dôležitý je jeho pravidelný servis. Pred každou sezónou treba skontrolovať a vyčistiť zanesené plochy výmenníka tepla. Iba tak môžete počítať s nižšou faktúrou za energie. Dôležitý je aj jeho vek. Pri starom nekondenzačnom kotle môžu byť ročné náklady aj viac ako 1500 eur. Naproti tomu nový kondenzačný kotol vás vyjde iba 1000 eur za rok.

Pri raste cien za energie je na zváženie aj nasledovné:

Solárne panely – pokryjú 60 – 65 % ročnej spotreby elektriny na ohrev vody.

– pokryjú 60 – 65 % ročnej spotreby elektriny na ohrev vody. Tepelné čerpadlo – vyššie vstupné náklady, no oproti elektrickému bojleru spotrebuje iba tretinu elektriny. Vytvára totiž teplo z energie vzduchu či zeme. Palivo potrebuje len na pokrytie výpadkov a na stláčanie vzduchu.

– vyššie vstupné náklady, no oproti elektrickému bojleru spotrebuje iba tretinu elektriny. Vytvára totiž teplo z energie vzduchu či zeme. Palivo potrebuje len na pokrytie výpadkov a na stláčanie vzduchu. Vodu neohrievajte zbytočne na vysoké teploty – počas teplých mesiacov stačí 50 až 55 °C, v zime 60 °C.

Chladnička s mrazničkou

Aj v tomto bode je zvýšená spotreba elektrickej energie spôsobená tým, že chladnička musí byť neustále v elektrickej sieti. Aby ste ušetrili, musíte v prvom rade dodržiavať odporúčanú vnútornú teplotu. Pamätajte, že každé 2 °C navyše znamenajú zvýšenie spotreby asi o 15 %. Okrem toho musíte kontrolovať aj tesnenie na dverách, či náhodou nedochádza k úniku vzduchu a chladničku otvárať iba vtedy, keď treba.

Rovnako treba vziať do úvahy aj to, že staršie chladničky majú podstatne väčší príkon ako nové, hoci sú v nižšej energetickej triede. Pri starej 15-ročnej chladničke sa vám ročné prevádzkové náklady vyšplhajú aj na 120 eur, pričom pri novej chladničke sa zmestíte do sumy 30 eur.

Práčka a sušička

Tu platí pravidlo – čím vyššia teplota pri praní, tým vyššia spotreba elektrickej energie. Pri znížení teploty prania o 30 °C tak môže klesnúť spotreba až o štvrtinu, pretože nie je treba toľko energie na zohriatie vody.

Za zváženie stojí aj pranie za nočnú tarifu a obmedzené používanie programov na vyváranie a predpieranie. Okrem toho vám pomôže aj výmena starej práčky za novú. Môžete tým usporiť približne 30 eur za rok.

Čo sa týka sušičky, trieda B za približne 400 eur má ročnú spotrebu asi 550 kWh. Rozhodne sa preto oplatí siahnuť po sušičke triedy A a priplatiť si pár stoviek naviac, pretože v tom prípade vám spotreba elektriny klesne na polovicu (260 kWh).

Sporák a rúra

Ďalším veľkým žrútom elektrickej energie sú aj kuchynské spotrebiče. Okrem mikrovlnky je to najmä sporák a rúra. Aj v tomto prípade sa oplatí ich modernizácia. S novou rúrou na pečenie tak môžete ročne ušetriť aj 350 kWh energie.

Pri sporáku máte na výber. Buď si vyberiete indukčnú platňu, alebo plynový horák. V súvislosti s dnešným vývojom cenových taríf za energie sa skôr oplatí indukčná platňa. Hrniec pri varení zohrieva len tam, kde treba a nedochádza tu k zbytočnému úniku tepla. Indukčná platňa je naviac bezpečnejšia.

