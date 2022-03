Zdroj: Facebook.com/Juraj Draxler Kúpanie vo vodopádoch a plesách je ZAKÁZANÉ! Ak zákaz porušíte, dostanete mastnú POKUTU Zakázané je aj meniť vodný režim, poškodzovať samotný skalný útvar a liezť na ňom. 31. marec 2022 Zo Slovenska

31. marec 2022 Zo Slovenska Kúpanie vo vodopádoch a plesách je ZAKÁZANÉ! Ak zákaz porušíte, dostanete mastnú POKUTU Zakázané je aj meniť vodný režim, poškodzovať samotný skalný útvar a liezť na ňom.

Kúpanie vo vodopádoch, v tatranských plesách či potokoch je zakázané. Stráž prírody môže za to uložiť pokutu do 300 eur. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet rieši Slovenská inšpekcia životného prostredia a po prešetrení môže udeliť pokutu do výšky 3319 eur. Na sociálnej sieti to pripomína Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR.

Zákaz kúpania

Tatranské plesá a potoky sú citlivými ekosystémami a žijú v nich nezvyčajné živočíšne druhy, napríklad endemity. Tieto druhy sú citlivé a aj malé zmeny prostredia môžu spôsobiť ich úhyn. „Pri kúpaní sa z povrchu nášho tela do vody uvoľňujú rôzne látky, ktoré menia chemizmus vody. Sú nimi napríklad dezodoranty, repelenty či opaľovacie krémy. V prírodnom vodopáde je zakázané sa kúpať, a to aj v bezprostrednej blízkosti nad a pod ním,“ vysvetľuje Zelená linka.

Dodala, že okrem toho je zakázané meniť vodný režim, poškodzovať samotný skalný útvar a liezť na ňom.

Vodopády sú podľa linky prírodné útvary, ktoré voda spolu s ďalšími činiteľmi formovala do súčasnej podoby tisíce rokov. Ich ochranu definuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Opustenie turistického chodníka a vstup do potokov či plies je porušenie legislatívy.

„Podobne ako pri iných prírodných pamiatkach, aj pri vodopádoch platí, že zodpovedný návštevník prírody sa ich divokou krásou zostane kochať len z diaľky,“ uviedla Zelená linka s tým, že každý rok sa nájdu ľudia, ktorí zákaz porušia.

Kúpanie poslankyne

Poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabák zverejnila v lete minulého roka na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u. Ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany.

Za svoj čin aj neznalosť už zaplatila. Bola jej udelená finančná pokuta vo výške 500 eur, ktorú hneď aj zaplatila. „Beriem to s pokorou, úprimne som nečakala tak vysokú pokutu. Avšak je to pre mňa ponaučením a verím, že sa z toho poučia aj ostatní a budú si dávať, ako sa správať v národnom parku,“ uviedla.

